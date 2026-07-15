Caen más de 80% exportaciones de autos eléctricos fabricados en Coahuila

Las exportaciones de los vehículos eléctricos Blazer EV y Equinox EV, ensamblados en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, registraron una caída superior al 80 por ciento durante el primer semestre del año, como consecuencia de la disminución en la demanda de este tipo de unidades en Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por El Economista, los envíos de la Blazer EV descendieron 82 por ciento al pasar a mil 675 unidades, mientras que los de la Equinox EV cayeron 86 por ciento, con apenas 4 mil 684 vehículos exportados.

La reducción se atribuye, principalmente, a la decisión de la administración del presidente Donald Trump de eliminar el crédito fiscal de 7 mil 500 dólares que otorgaba el Gobierno estadounidense a las familias que adquirían vehículos totalmente eléctricos, incentivo implementado durante la administración de Joe Biden. La publicación señala que esta medida impactó directamente a los modelos eléctricos fabricados en México con destino al mercado estadounidense, entre ellos los producidos en la planta de General Motors ubicada en Ramos Arizpe. El efecto también alcanzó al Mustang Mach-E, ensamblado por Ford en Cuautitlán, Estado de México, cuyas exportaciones disminuyeron 59 por ciento durante el mismo periodo, al ubicarse en 11 mil 680 unidades.

Este comportamiento ocurre en un contexto en el que México logró mantener un crecimiento de 1.4 por ciento en sus exportaciones totales de vehículos ligeros, pese a que los envíos hacia Estados Unidos disminuyeron 3.6 por ciento durante el primer semestre del año. La caída fue compensada por el incremento de las ventas a mercados como Canadá, Brasil, Colombia y El Salvador.