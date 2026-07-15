Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’

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    Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
    Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad. Unsplash
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Dos de cada tres viviendas en la entidad reportan tener al menos una mascota como parte de su familia

El número de mascotas que habitan en los hogares de Coahuila registró un crecimiento de hasta siete por ciento en los últimos años.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), en 2025 la población de animales de compañía en los hogares coahuilenses ascendió a 2 millones 93 mil 539.

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Según los datos del Inegi, esta cifra representa un incremento de 7 por ciento respecto a 2021, cuando la edición anterior de la ENBIARE reportó una población de un millón 946 mil 667 mascotas.

$!Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’

Este indicador forma parte del mismo estudio que también ubica a Coahuila como la entidad con la población que reporta el mayor nivel de satisfacción personal del país.

En el desglose de la información, el Inegi señala que el 35.4 por ciento de las viviendas en Coahuila no tiene mascotas, mientras que el 64.6 por ciento sí cuenta con al menos una. En muchos de estos hogares se reportó la presencia de dos o más animales de compañía.

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La ENBIARE también revela que, del total de mascotas registradas en la entidad, un millón 64 mil son perros, 458 mil son gatos y 570 mil pertenecen a otras especies.

No obstante, el estudio precisa que Coahuila no figura entre las entidades con mayor población de mascotas. De hecho, concentra apenas el 2.7 por ciento del total de animales de compañía registrados en el país.

Las entidades con mayor población de mascotas son el Estado de México, con 10 millones 672 mil; Jalisco, con 5 millones 137 mil; Veracruz, con 5 millones 85 mil; y Puebla, con 4 millones 225 mil animales de compañía.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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