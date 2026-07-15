Tren embiste a tráiler y casi lo parte en dos, en Saltillo

Un tren estuvo a punto de partir en dos la caja de un tráiler que intentó ganarle el paso la noche de este miércoles sobre la carretera a Los Pinos, frente a la colonia La Esmeralda.

El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, quienes acudieron para atender la situación y evitar mayores riesgos en la zona.

Paramédicos brindaron auxilio y valoración médica al conductor del tractocamión, perteneciente a la empresa ABC y con número económico 454. Afortunadamente, no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, la locomotora impactó la parte trasera de la caja del tráiler, ocasionando únicamente daños materiales.