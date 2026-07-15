Además de la satisfacción, Coahuila tiene uno de los costos más altos de vida

Aunque Coahuila se ubicó como la entidad con el mayor nivel de satisfacción con la vida en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Saltillo persisten diversas áreas de oportunidad que influyen en la calidad de vida de sus habitantes, entre ellas el costo de vida, el acceso a la vivienda, la salud mental y la contaminación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), una persona en Coahuila necesita percibir 21 mil 900 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, cifra que coloca a la entidad con la tercera percepción de ingreso necesario más alta del país, solo por debajo de Nuevo León y la Ciudad de México.

Sin embargo, el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que el salario promedio mensual en Saltillo es de 14 mil 115.9 pesos, lo que representa una diferencia de 7 mil 785 pesos respecto al ingreso que los propios habitantes consideran suficiente para cubrir sus gastos.

Derivado de ello, solo el 8.8 por ciento de las personas trabajadoras en Saltillo tiene ingresos suficientes para adquirir una vivienda nueva sin recurrir a créditos o apoyos adicionales. La vivienda más barata en Saltillo se comercializa en 850 mil pesos, para lo que se requiere un ingreso aproximado de 25 mil pesos mensuales para poder comprarla mediante un crédito hipotecario, mientras que la Sociedad Hipotecaria Federal estima que el precio promedio de una vivienda en Coahuila asciende a un millón 414 mil 576 pesos.

En materia de salud, el ICU 2026 ubica a Saltillo entre las ciudades con menor disponibilidad de personal médico. La capital cuenta con 33.7 trabajadores de la salud por cada 10 mil habitantes, indicador que la coloca en el lugar 64 de 72 zonas metropolitanas evaluadas. Además, dispone de siete camas censables de hospital por cada 10 mil habitantes, ocupando la posición 49 a nivel nacional.

En cuanto a la salud mental, un análisis sobre los suicidios registrados entre 2018 y 2024 en la capital encontró que la depresión estuvo presente en 68 por ciento de los casos, seguida por las adicciones con 10 por ciento, los problemas sentimentales con 8 por ciento y los económicos con 5 por ciento.

A ello se suma la calidad del aire. De acuerdo con la plataforma internacional IQAir, Saltillo se ubicó durante 2025 como la segunda ciudad más contaminada del país, con base en las concentraciones promedio de partículas PM2.5.

La convivencia urbana también muestra señales de deterioro, pues, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, los conflictos entre vecinos aumentaron de 26 a 34.9 por ciento en un año, principalmente por problemas relacionados con ruido, basura y estacionamiento.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA SALTILLO

Costo de vida vs. ingreso mensual promedio: diferencia de 7 mil 785 pesos.

Vivienda: solo 8.8% de los trabajadores en Saltillo pueden comprar una casa.

Salud: Saltillo registra 33.7 trabajadores de la salud por cada 10 mil habitantes y 7 camas censables por cada 10 mil habitantes.

Salud mental: la depresión representa 68% de los casos de suicidio registrados en Saltillo entre 2018 y 2024.

Contaminación: Saltillo se ubicó como la segunda ciudad más contaminada del país en 2025.

Conflictos vecinales: los reportes de conflictos entre vecinos aumentaron de 26% a 34.9% en un año.