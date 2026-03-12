Jóvenes llevan mensajes de concientización vial al norte de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El objetivo de estos cruceros temáticos es crear conciencia entre la población para prevenir accidentes automovilísticos
Jóvenes de Saltillo se sumaron a las acciones del Gobierno Municipal para promover la concientización vial entre automovilistas, mediante la realización de cruceros temáticos en distintos puntos de la ciudad.
A través del Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, estas actividades se llevan a cabo de manera permanente en diferentes sectores con el objetivo de fomentar una cultura de conducción responsable y prevenir accidentes.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo rehabilita plaza de El Toreo y limpia colonias del oriente de la ciudad
En esta ocasión, las y los participantes se instalaron en el cruce de los bulevares José Musa de León y Moctezuma, al norte de la ciudad, donde brindaron información a automovilistas sobre la importancia de evitar conductas de riesgo al volante.
El director del instituto, Abraham Ramírez Espinoza, señaló que el objetivo principal de estas acciones es generar conciencia entre la población y reducir la incidencia de accidentes viales.
Durante la actividad, además de entregar material informativo impreso, las y los jóvenes mostraron letreros de gran tamaño con mensajes dirigidos a quienes conducen, entre ellos: “Manejar borracho es la peor decisión”, “Tu vida no es un juego”, “Si tomaste entrega las llaves, no tu vida”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba” y “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026
De acuerdo con el funcionario, estos cruceros temáticos se han replicado en distintos puntos de Saltillo, como el cruce de Allende y Aldama, en el Centro Histórico; así como en el bulevar Fundadores y el bulevar Mirasierra, al oriente de la ciudad.
Asimismo, la estrategia también se ha implementado en el sur de Saltillo, en el cruce del periférico Luis Echeverría con Francisco de Urdiñola, como parte de un esfuerzo permanente para fortalecer la cultura vial y promover conductas responsables entre las y los conductores.