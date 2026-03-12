Jóvenes llevan mensajes de concientización vial al norte de Saltillo

Jóvenes de Saltillo se sumaron a las acciones del Gobierno Municipal para promover la concientización vial entre automovilistas, mediante la realización de cruceros temáticos en distintos puntos de la ciudad.

A través del Instituto Municipal de la Juventud de Saltillo y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, estas actividades se llevan a cabo de manera permanente en diferentes sectores con el objetivo de fomentar una cultura de conducción responsable y prevenir accidentes.

En esta ocasión, las y los participantes se instalaron en el cruce de los bulevares José Musa de León y Moctezuma, al norte de la ciudad, donde brindaron información a automovilistas sobre la importancia de evitar conductas de riesgo al volante.