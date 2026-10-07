Jóvenes terminan heridos tras accidente, en Saltillo
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Uno de ellos terminó con fractura expuesta de rodilla y fue trasladado a la clínica del IMSS
Dos jóvenes resultaron heridos luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por una camioneta sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia La Florencia.
El accidente ocurrió cuando los afectados, Ángel y Miguel N., circulaban de norte a sur a bordo de una motocicleta Vento, color negro.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una Chevrolet Trax, color negro, realizó una vuelta en “U” en un punto no permitido e invadió la trayectoria de la motocicleta.
La motocicleta impactó contra el costado delantero izquierdo de la camioneta, provocando que sus dos ocupantes salieran proyectados.
El conductor de la motocicleta, de aproximadamente 18 años, presentó una fractura expuesta en la rodilla derecha, por lo que requirió atención médica.
Mientras tanto, su hermano resultó con lesiones en ambos brazos, aunque por fortuna no presentó fracturas.
Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios. Posteriormente, Ángel fue trasladado a una clínica del IMSS para recibir atención médica.
El segundo ocupante permaneció en el lugar a la espera de que la empresa aseguradora de la camioneta le otorgara un pase médico para ser atendido.
Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor de la camioneta y realizaron las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad por las lesiones de los jóvenes y los daños ocasionados durante el accidente.