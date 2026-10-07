Jóvenes terminan heridos tras accidente, en Saltillo

Dos jóvenes resultaron heridos luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por una camioneta sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia La Florencia.

El accidente ocurrió cuando los afectados, Ángel y Miguel N., circulaban de norte a sur a bordo de una motocicleta Vento, color negro.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una Chevrolet Trax, color negro, realizó una vuelta en “U” en un punto no permitido e invadió la trayectoria de la motocicleta.

La motocicleta impactó contra el costado delantero izquierdo de la camioneta, provocando que sus dos ocupantes salieran proyectados.

El conductor de la motocicleta, de aproximadamente 18 años, presentó una fractura expuesta en la rodilla derecha, por lo que requirió atención médica.