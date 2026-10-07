Jóvenes terminan heridos tras accidente, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Jóvenes terminan heridos tras accidente, en Saltillo
    Paramédicos atendieron a los heridos.
    Jóvenes terminan heridos tras accidente, en Saltillo

Uno de ellos terminó con fractura expuesta de rodilla y fue trasladado a la clínica del IMSS

Dos jóvenes resultaron heridos luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera impactada por una camioneta sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia La Florencia.

El accidente ocurrió cuando los afectados, Ángel y Miguel N., circulaban de norte a sur a bordo de una motocicleta Vento, color negro.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una Chevrolet Trax, color negro, realizó una vuelta en “U” en un punto no permitido e invadió la trayectoria de la motocicleta.

La motocicleta impactó contra el costado delantero izquierdo de la camioneta, provocando que sus dos ocupantes salieran proyectados.

El conductor de la motocicleta, de aproximadamente 18 años, presentó una fractura expuesta en la rodilla derecha, por lo que requirió atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-muere-hombre-de-32-anos-tras-sufrir-aparente-infarto-en-la-via-publica-GA23982602

Mientras tanto, su hermano resultó con lesiones en ambos brazos, aunque por fortuna no presentó fracturas.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios. Posteriormente, Ángel fue trasladado a una clínica del IMSS para recibir atención médica.

El segundo ocupante permaneció en el lugar a la espera de que la empresa aseguradora de la camioneta le otorgara un pase médico para ser atendido.

Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor de la camioneta y realizaron las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad por las lesiones de los jóvenes y los daños ocasionados durante el accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Obradorismo: La ultra en el poder

Hace unos días se dio a conocer que el pronóstico para el cierre del año, en condiciones ideales, es que Coahuila producirá más de 20 millones de dólares en autopartes.

Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes
No hacerlo puede generar una multa inicial de 2,346 pesos y, si persiste el incumplimiento, una sanción de hasta 9,384.80 pesos.

¿Tienes auto? Este trámite vence el 31 de octubre y la multa puede superar los 9 mil pesos
Sorpresa. La Oreja de Van Gogh llegará a Monterrey con su alineación original como parte de su regreso a los escenarios.

¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027

Carrera. 1. El cantante saltillense ha encontrado en la música una forma de contar historias y presentar una visión distinta del regional mexicano.

De Saltillo al mundo: Kevin Jordan quiere revolucionar el regional mexicano
El conjunto saltillense deberá recomponer el camino después de sufrir su primer revés en la Copa Promesas 2026-27.

Saltillo Soccer pierde 3-0 ante Irritilas en la Copa Promesas
El béisbol infantil y juvenil tendrá actividad en Torreón del 13 al 16 de noviembre, con jugadores de entre 4 y 17 años.

Torneo Formando Estrellas 2026 reunirá a más de 80 equipos en Torreón
Grupo PRODI y la Universidad de Guadalajara presentaron oficialmente el proyecto de Ciudad UdeG, complejo que tendrá como pieza central un nuevo estadio para Atlas y Leones Negros.

Atlas presenta su nueva casa: estadio de 40 mil aficionados será construido en Los Belenes