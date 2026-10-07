Saltillo: muere hombre de 32 años tras sufrir aparente infarto en la vía pública

Una visita terminó con la movilización de cuerpos de emergencia luego de que Jesús Humberto ¨N¨, de 32 años, quedara inconsciente sobre una mecedora, afuera de un domicilio utilizado como taller de reparación de mofles y radiadores, en la colonia La Minita, en Saltillo. Los hechos fueron reportados cerca de la 1:00 horas en el cruce de las calles Ignacio Manuel Altamirano y Melchor Ocampo, donde un amigo del hombre solicitó ayuda al observar que se había desmayado.

De acuerdo con el reporte, Jesús Humberto había llegado al domicilio para visitar a su amigo y, después de algunos momentos, perdió el conocimiento de manera repentina.

Ante la situación, se realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar asistencia médica. El reporte fue canalizado a los servicios de emergencia y personal de la Cruz Roja acudió para atender al hombre. Al momento de la valoración, se informó que no respondía a estímulos físicos y se encontraba inconsciente, por lo que se solicitó la intervención de una ambulancia.