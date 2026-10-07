Saltillo: muere hombre de 32 años tras sufrir aparente infarto en la vía pública

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    Saltillo: muere hombre de 32 años tras sufrir aparente infarto en la vía pública
    El fallecimiento ocurrió afuera de un taller de reparación de mofles y radiadores. Peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes ULISES MARTÍNEZ

Jesús Humberto ¨N¨ fue atendido por paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales; autoridades investigan las causas del fallecimiento

Una visita terminó con la movilización de cuerpos de emergencia luego de que Jesús Humberto ¨N¨, de 32 años, quedara inconsciente sobre una mecedora, afuera de un domicilio utilizado como taller de reparación de mofles y radiadores, en la colonia La Minita, en Saltillo.

Los hechos fueron reportados cerca de la 1:00 horas en el cruce de las calles Ignacio Manuel Altamirano y Melchor Ocampo, donde un amigo del hombre solicitó ayuda al observar que se había desmayado.

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De acuerdo con el reporte, Jesús Humberto había llegado al domicilio para visitar a su amigo y, después de algunos momentos, perdió el conocimiento de manera repentina.

$!El cuerpo fue trasladado al Semefo para practicarle la necropsia de ley.
El cuerpo fue trasladado al Semefo para practicarle la necropsia de ley. ULISES MARTÍNEZ

Ante la situación, se realizó una llamada al número de emergencias 911 para solicitar asistencia médica. El reporte fue canalizado a los servicios de emergencia y personal de la Cruz Roja acudió para atender al hombre.

Al momento de la valoración, se informó que no respondía a estímulos físicos y se encontraba inconsciente, por lo que se solicitó la intervención de una ambulancia.

$!Peritos realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.
Peritos realizaron las diligencias correspondientes en el sitio. ULISES MARTÍNEZ

Los paramédicos acudieron al domicilio para realizar la valoración correspondiente y determinar las condiciones en las que se encontraba; sin embargo, confirmaron que había perdido la vida. En ese momento, se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, así como a los peritos, quienes llevarían a cabo las diligencias correspondientes.

Tras concluir el trabajo de las autoridades, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinarán, mediante la necropsia de ley, las causas de la muerte. De manera preliminar, se presume que pudo haberse tratado de un infarto.

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