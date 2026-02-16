Jóvenes universitarios serán promotores de la participación ciudadana; firman IEC y UAdeC convenio

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Jóvenes universitarios serán promotores de la participación ciudadana; firman IEC y UAdeC convenio
    El acuerdo permitirá implementar el programa “Embajadoras y Embajadores de la Democracia”. CORTESÍA

El programa promoverá que estudiantes se acrediten como observadores electorales

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila con el objetivo de implementar el programa “Embajadoras y Embajadores de la Democracia”.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de la Rectoría, donde participaron el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, y el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Como testigos estuvieron el secretario general de la UAdeC, Víctor Manuel Sánchez Valdés; la subcoordinadora general de Vinculación, Ángela Gabriela Molina Arriaga; el secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Blanco Guerra; así como las y los consejeros electorales Leticia Bravo Ostos, Patricia Guadalupe González Mijares, Layla Karina Miranda Girón, Marco Antonio Yeverino Rodríguez y Madeleyne Ivett Figueroa Gámez.

Durante el acto, la consejera electoral Leticia Bravo Ostos explicó que este convenio permitirá implementar el programa en la entidad, destacando que Coahuila es referente nacional en participación ciudadana y acreditación de observadores electorales.

El objetivo es fomentar la participación democrática entre jóvenes universitarios. CORTESÍA

Señaló que la iniciativa busca sumar a instituciones educativas para incentivar a su alumnado a acreditarse como observadores electorales, quienes recibirán capacitación y acompañamiento por parte de la Comisión de Participación Ciudadana del IEC. Posteriormente, podrán participar en tareas de observación durante la jornada electoral del 7 de junio o en los cómputos distritales en los 16 distritos del estado.

Una vez concluido este proceso, los participantes deberán rendir un informe sobre su experiencia, tras lo cual recibirán el distintivo de Embajadoras y Embajadores de la Democracia. Además, en el mes de julio se realizará un foro regional para compartir experiencias derivadas de la observación del proceso electoral.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que ambas instituciones comparten el objetivo de fomentar la participación juvenil, al considerar que la práctica democrática impulsa la paz y fortalece el trabajo de las autoridades.

“Mi compromiso es seguir fomentando la participación, no solo de los estudiantes, sino también de docentes y trabajadores, ya que este es uno de nuestros principales valores”, expresó.

