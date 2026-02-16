Jóvenes universitarios serán promotores de la participación ciudadana; firman IEC y UAdeC convenio

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila con el objetivo de implementar el programa “Embajadoras y Embajadores de la Democracia”.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de la Rectoría, donde participaron el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, y el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Como testigos estuvieron el secretario general de la UAdeC, Víctor Manuel Sánchez Valdés; la subcoordinadora general de Vinculación, Ángela Gabriela Molina Arriaga; el secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Blanco Guerra; así como las y los consejeros electorales Leticia Bravo Ostos, Patricia Guadalupe González Mijares, Layla Karina Miranda Girón, Marco Antonio Yeverino Rodríguez y Madeleyne Ivett Figueroa Gámez.

Durante el acto, la consejera electoral Leticia Bravo Ostos explicó que este convenio permitirá implementar el programa en la entidad, destacando que Coahuila es referente nacional en participación ciudadana y acreditación de observadores electorales.