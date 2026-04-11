Juego con Causa 2026 será en favor de la inclusión y el autismo, en Saltillo

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Juego con Causa 2026 será en favor de la inclusión y el autismo, en Saltillo
    Se enfrentarán los equipos Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova. CORTESÍA

El evento busca recaudar fondos para el programa “TEAcompaño con Amor”, enfocado en personas con trastorno del espectro autista

El alcalde de Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, extendieron una invitación a la población para adquirir boletos a través de la plataforma boletomovil.com y asistir al Juego con Causa 2026, evento que busca recaudar fondos en beneficio de programas sociales.

Luly López Naranjo informó que el encuentro deportivo se llevará a cabo el próximo lunes 13 de abril a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, donde se enfrentarán los equipos de béisbol Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova, en apoyo al programa “TEAcompaño con Amor”, orientado a la atención de personas con trastorno del espectro autista.

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La presidenta honoraria del DIF municipal señaló que la adquisición de boletos en línea representa una opción accesible para las familias interesadas en sumarse a esta iniciativa solidaria.

“Invitamos a todas las familias a que adquieran sus boletos en línea de manera fácil y rápida, y que se sumen a esta causa que busca apoyar a las personas con espectro autista”, expresó.

Asimismo, se dio a conocer que el domingo 12 de abril se realizará la venta de boletos en las taquillas del estadio en un horario de 9:00 a 14:00 horas, además de puntos de venta en la Ruta Recreativa, disponibles desde las 9:00 horas y hasta el cierre de la misma.

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Los costos establecidos son de 80 pesos en entrada general; mil 200 pesos en palcos (con acceso por persona y venta del palco completo); 3 mil 600 pesos en Junior Suite; 5 mil 600 pesos en Suite y Suite Contenedor; así como 300 pesos en el área de Bar Contenedores.

Finalmente, tanto López Naranjo como el alcalde Javier Díaz González agradecieron el respaldo del Club Saraperos de Saltillo y de la ciudadanía, al destacar la importancia de este tipo de actividades que contribuyen al fortalecimiento de la inclusión y al mejoramiento de la calidad de vida de personas con espectro autista en el municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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