Juego con Causa 2026 será en favor de la inclusión y el autismo, en Saltillo

El alcalde de Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, extendieron una invitación a la población para adquirir boletos a través de la plataforma boletomovil.com y asistir al Juego con Causa 2026, evento que busca recaudar fondos en beneficio de programas sociales. Luly López Naranjo informó que el encuentro deportivo se llevará a cabo el próximo lunes 13 de abril a las 19:00 horas en el Parque Francisco I. Madero, donde se enfrentarán los equipos de béisbol Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova, en apoyo al programa “TEAcompaño con Amor”, orientado a la atención de personas con trastorno del espectro autista.

La presidenta honoraria del DIF municipal señaló que la adquisición de boletos en línea representa una opción accesible para las familias interesadas en sumarse a esta iniciativa solidaria. “Invitamos a todas las familias a que adquieran sus boletos en línea de manera fácil y rápida, y que se sumen a esta causa que busca apoyar a las personas con espectro autista”, expresó. Asimismo, se dio a conocer que el domingo 12 de abril se realizará la venta de boletos en las taquillas del estadio en un horario de 9:00 a 14:00 horas, además de puntos de venta en la Ruta Recreativa, disponibles desde las 9:00 horas y hasta el cierre de la misma.

Los costos establecidos son de 80 pesos en entrada general; mil 200 pesos en palcos (con acceso por persona y venta del palco completo); 3 mil 600 pesos en Junior Suite; 5 mil 600 pesos en Suite y Suite Contenedor; así como 300 pesos en el área de Bar Contenedores. Finalmente, tanto López Naranjo como el alcalde Javier Díaz González agradecieron el respaldo del Club Saraperos de Saltillo y de la ciudadanía, al destacar la importancia de este tipo de actividades que contribuyen al fortalecimiento de la inclusión y al mejoramiento de la calidad de vida de personas con espectro autista en el municipio.

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