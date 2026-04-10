Spring Training 2026: Saraperos cae en Laredo ante Tecolotes y divide triunfos en la frontera

Saraperos de Saltillo cerró su más reciente compromiso de pretemporada con una derrota de 3-0 ante Tecos de los Dos Laredos, en un duelo celebrado en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas, como parte del Spring Training 2026. El encuentro dejó como principal lectura un fuerte trabajo monticular de ambos lados, aunque la novena coahuilense no encontró respuesta ofensiva en los momentos clave. El conjunto local tomó ventaja desde la segunda entrada, cuando Zoilo Almonte abrió el daño con un doblete y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Jake Cave al jardín izquierdo.

A partir de ahí, el juego se transformó en un cerrado choque de serpentineros, con ambos clubes colgando ceros durante varios episodios y manteniendo el marcador apretado hasta la recta final. Fue en la séptima entrada cuando Tecos volvió a golpear y sentenció el partido. J.D. Davis produjo una carrera con un imparable dentro del cuadro, mientras que Zoilo Almonte volvió a aparecer con otro doblete, ahora al jardín derecho, para colocar el definitivo 3-0 sobre la pizarra. El ataque de los Dos Laredos fue breve, pero suficiente en un juego donde el pitcheo marcó la diferencia.

La labor de los lanzadores fronterizos fue una de las claves del resultado. Ronenis Elías, Brandon Bielak y Austin Adams se combinaron para recetar nueve ponches y limitar a Saraperos de Saltillo a únicamente tres hits en toda la noche. Esa efectividad impidió cualquier intento de reacción de la Nave Verde, que se fue en blanco en su visita a territorio texano. Por parte de Saraperos, tuvieron trabajo en la loma Wilmer Font, Dakota Chalmers, Cameron Cotter, Enderson Franco, Félix Ramírez, Emerson Martínez y Deolis Guerra, en una rotación amplia pensada para seguir afinando piezas de cara al arranque de la campaña.

En la pizarra final, los saltillenses terminaron con 0 carreras, 3 hits y 0 errores, mientras que Tecos registró 3 anotaciones, 4 imparables y tampoco cometió errores.

Con este resultado, Saraperos de Saltillo dejó su marca de pretemporada en 5 ganados y 5 perdidos, un balance que mantiene al club en plena etapa de ajuste rumbo al calendario regular. Ahora, la escuadra coahuilense se alista para volver a casa y recibir domingo y lunes en el Estadio Francisco I. Madero a los Acereros de Monclova, en una nueva oportunidad para seguir tomando ritmo ante su afición.

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