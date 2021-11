La 4T perdonó 2.6 mdp de adeudos fiscales a empresas de Armando Guadiana, ya como senador

De acuerdo con una investigación publicada por Aristegui Noticias, al menos tres empresas vinculadas a Armando Guadiana fueron beneficiadas por el Gobierno Federal con condonaciones de adeudos fiscales por un monto total de dos millones 675 mil pesos.

Lo anterior, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre enero y febrero de 2020, cuando el empresario minero de Coahuila ya era senador por Morena.

Las compañías beneficiadas, según la publicación, son: Compañía Minera Ameca, Compañía Minera Huajicari y Carbón Mexicano, en las que Guadiana figura como accionista o representante legal.

En ese sentido, la información señala que no es la primera vez que el legislador obtiene perdones fiscales, pero sí la primera ocasión en que estos beneficios se otorgaron con él en la Cámara Alta (a partir de 2018).

Dichas condonaciones no son ilegales, pues los contribuyentes pueden pedir al fisco que les perdone ciertas multas. No obstante, lo que no queda claro —apunta la investigación— es que, bajo el argumento de proteger el secreto fiscal, el SAT evitó informar por qué accedió al indulto a las empresas del senador.

Según lo publicado, el fisco se limitó a explicar que, debido a la pandemia, desde el año pasado se dieron “beneficios fiscales y facilidades administrativas” para que los contribuyentes regularizaran su situación y aprovecharan las reducciones de multas. Pero las condonaciones a las empresas de Guadiana ocurrieron antes de que comenzara la emergencia por COVID-19.

“La ley permite que este tipo de multas sean condonadas a cambio de que el contribuyente se ponga al corriente de sus obligaciones, aunque las listas publicadas del SAT no revelan con precisión el tipo de multa que impuso a un contribuyente, o la razón para aplicarla o perdonarla”, señala el texto pubicado en el portal de Aristegui Noticias este día.

LAS EMPRESAS BENEFICIADAS

La empresa con el mayor monto condonado por el SAT fue la Compañía Minera Ameca, fundada en los años ochenta por Guadiana y sus hermanos. En diciembre de 2019 la firma asentada en Saltillo solicitó la condonación de un adeudo de dos millones 153 mil pesos, el cual fue autorizado dos meses después, el 11 de febrero de 2020, según la lista de condonaciones de multas publicada por el SAT.

Ese mismo día perdonaron el pago de otra multa por 376 mil pesos a la Compañía Minera Huajicari, establecida en Tepic, Nayarit, en la que aparecen como apoderados el senador y su hermano José Luis Guadiana Tijerina.

Armando y José Luis Guadiana figuran también como apoderados legales de Carbón Mexicano, que el 21 enero de 2020 solicitó y obtuvo la condonación de una multa por 145 mil pesos, según los datos de adeudos fiscales contenidos en las listas del SAT y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Aristegui Noticas subraya que ni el senador ni su hermano atendieron las peticiones de entrevista para explicar por qué fueron multadas sus empresas. Sin embargo, a través de su equipo de comunicación, Armando Guadiana dijo que este día realizará una rueda de prensa con motivo de la publicación.

Estas condonaciones se dan a conocer un mes después de que los Pandora Papers —una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés— revelaron que el legislador morenista ocultó en su declaración patrimonial la existencia de un fideicomiso offshore que abrió en las Islas Vírgenes Británicas en 2007, y donde dijo poseer una fortuna que superaba los 28 millones de dólares.