Mónico y las brujas: historias de terror y leyendas de Saltillo

Mónico y las brujas: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Cuándo deja de ser superstición el miedo de alguien que asegura que vienen por él cada noche?

Saltillo
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Mónico Martínez llevaba varias noches sin dormir en su casa de la antigua calle de Santiago, hoy General Cepeda, al sur de Saltillo, cerca del Ojo de Agua. Las lechuzas ocupaban los árboles del patio. Desde la cama las oía y llamaba a su primo para pedirle que se quedara. Decía que las brujas esperaban a que cerrara los ojos para llevárselo. El primo lo acompañaba, acercaba una silla y procuraba tranquilizarlo.

A veces Mónico permanecía acostado un buen rato. Después se incorporaba de golpe, mirando hacia la puerta. Había trabajado años en los hoteles La Plaza y Coahuila; ahora faltaba porque la mañana lo encontraba todavía vestido, agotado y sin haber dormido.

La familia pidió ayuda y una noche llegaron dos policías. Mónico les suplicó que lo cuidaran. Los hombres se sentaron con su primo en la única puerta del cuarto. Desde la cama podía verlos: tres personas despiertas, atentas a sus llamados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-sus-historias-de-miedo-fantasmas-brujas-y-leyendas-que-tambien-construyen-la-ciudad-ML23824945

Cerca de las once volvió a gritar que las brujas querían llevárselo. Lo acostaron otra vez. Durante horas siguió moviéndose y llamándolos, como si necesitara comprobar que continuaban ahí. Hacia las tres se quedó en silencio. Su primo creyó que al fin había conseguido dormir. Apoyó la cabeza, dejó de atender los ruidos del cuarto y se durmió también. A su lado, los dos policías terminaron vencidos en las sillas.

A las seis, la cama estaba vacía. Ninguno había sentido pasar a Mónico por la puerta. En el patio encontraron a Luisa, su hermana, inconsciente, con un zapato de él en la mano.

Esa mañana la gente encontró el cuerpo flotando en la alberca de Altamira, a poca distancia de la casa. Llevaba el pantalón de trabajo y una camisa blanca. En uno de los pies conservaba el zapato. El otro había quedado con Luisa cuando vio que se lo llevaban por el aire, alcanzó a sujetarlo. Sus dedos apretaron el cuero mientras el pie de su hermano se deslizaba hacia arriba.

¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?<br /> Calle Victoriano Cepeda Sur #765, Colonia Centro.

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Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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