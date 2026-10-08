La erosión silenciosa de las comunidades. Parte I.

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Saltillo
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    La erosión silenciosa de las comunidades. Parte I.
    El principal efecto social de la gentrificación es la desarticulación gradual de las comunidades. GENERADA POR IA

La gentrificación puede provocar el desplazamiento de habitantes de las zonas centrales por presiones económicas

Uno de los principales problemas de las ciudades estriba en el desplazamiento de las personas que habitan sus centralidades por presiones económicas, lo que se ha conceptualizado como gentrificación. Los efectos más graves de este fenómeno se manifiestan en la desarticulación gradual y sostenida de las comunidades.

Su origen está en el aumento del valor del suelo por la presencia -consolidada a lo largo de los años- de un conjunto deseable de satisfactores urbanos. Entre estos se cuentan suficiencia en la distribución de agua potable, regularidad en la recolección de residuos sólidos urbanos, oportunidad de conexión a redes de gas, luz, telefonía, internet, equipamiento urbano adecuado, entre otros que difícilmente se encontrarán integralmente en desarrollos urbanos nuevos.

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Igualmente influyen la ubicación y conectividad con el resto del asentamiento humano, que se ha dado como resultado de la inercia del crecimiento urbano en los terrenos contiguos, lo que permite que “todo quede cerca” para quienes ahí habitan.

También juega un papel importante -incluso más que los aspectos anteriormente señalados- la solidez del entramado comunitario. La vitalidad que le imprime a un barrio una comunidad bien integrada, donde la gente se conoce, convive cotidianamente y ha establecido redes funcionales de apoyo mutuo, es un activo del mayor valor, tanto para quienes ahí habitan como para quienes visitan el lugar.

Las dinámicas comunitarias, impregnadas de valores, costumbres y prácticas tradicionales -ya sean de índole cultural, artístico o religioso- dan lugar a expresiones únicas que delinean la identidad del colectivo, la cual se va consolidando con los años hasta convertirse en un patrimonio intangible para toda la ciudad.

Todos los elementos descritos generan importantes insumos que se traducen en calidad de vida, haciendo accesible para quienes forman parte de esa comunidad el punto más alto de la pirámide que Abraham Maslow propuso en su teoría de jerarquización de las necesidades humanas.

Como es claro, no basta con lograr ese nivel de calidad de vida; un reto aún mayor está en lograr mantenerlo. Precisamente para esto último es que se vuelve indispensable la permanencia y participación de cada una y cada uno de los integrantes de la comunidad que hicieron posibles tales condiciones.

Naturalmente, con el paso del tiempo habrá quienes migren o fallezcan, pero habrá también quienes ahí permanezcan, como herederas y herederos del legado de las y los que les antecedieron. Ellas y ellos tendrán la ventaja de haber crecido en el conocimiento de cómo funciona su comunidad, de quienes la integran, impregnándose cotidianamente de los valores y la esencia del entorno social que se vuelve una extensión natural de la Familia.

Es decir, cada habitante adquiere una responsabilidad de curaduría respecto de todo aquello que da valor al espacio que la comunidad ha hecho propio; sus relaciones, sus dinámicas y sus tradiciones. Sin embargo, no es una responsabilidad impuesta; se trata más bien una convicción que va asumiéndose por la vocación que el ser humano tiene a la pertenencia y a cuidar de aquello -y de aquellas y aquellos- que percibe como suyos.

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En consecuencia, la comunidad es un ente vivo, que depende de cada persona que la integra. Cada vez que una persona es excluida de la comunidad contra su voluntad libre, decidida e incondicionada, esta última comienza un proceso silencioso de erosión y degradación que, de continuar, llegará a un punto de no retorno por lo que hace a lograr mantener las condiciones que la hacen habitable.

Por supuesto, esto no es nuevo para las comunidades y han habido esfuerzos interesantes encaminados a la protección del colectivo y de los valores que le mantienen cohesionado, algunos de los que abordaremos en la próxima entrega.

Punto de contacto
jruizf@henka.com.mx

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José Ruiz Fernández

José Ruiz Fernández

Abogado por la U.A. de C., especializándose en Derecho Ambiental y Gestión Urbanística. Cuenta con Maestría en Gestión Ambiental por la U.A.N.E. Cursa actualmente estudios de Doctorado con enfoque en Derecho a la Ciudad. Ha colaborado en los Institutos Municipales de Planeación de Torreón y de Saltillo, así como en la Delegación Coahuila de SEMARNAT. Ha representado a México en diversos foros internacionales, entre ellos el SWYL Program y la Tokyo Conference, organizados por el Gobierno de Japón. Se desempeñó como Director Operativo de COPERES y Presidente de la Representación Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es catedrático a nivel Licenciatura y Posgrado en instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana.

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