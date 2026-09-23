Mercantilizando nuestras tradiciones. El costo cultural de ganarle a la competencia.

Esto va integrándose, poco a poco, a la identidad de un barrio, de una comunidad y hasta de una nación. Tal es la relevancia que adquieren las celebraciones, que sus tiempos y elementos representativos se convierten en importantes activos comunitarios, que precisan del cuidado colectivo, a fin de procurar su sentido y continuidad.

El ser humano ha asignado a la repetición cíclica de eventos importantes un gran valor, dándole un lugar privilegiado en las dinámicas sociales. Ya sea por motivos religiosos, políticos o culturales, la vida de toda sociedad está llena de celebraciones que se repiten en el tiempo, otorgando un significado especial a la temporalidad en que se conmemoran, lo que queda de manifiesto en los sabores, colores, sonidos y ambientes que los caracterizan.

Las fiestas patrias, la Navidad, el Día de Muertos, son sólo algunos de los eventos que cada año tienen un momento -o temporada- especial de celebración. Si bien cada uno cuenta con su respectivo significado y tradición, muchas veces son celebrados independientemente de los motivos que les dieron origen.

La certeza de su celebración ha sido un campo fértil para la actividad comercial. La venta de motivos decorativos para alguna festividad, el alojamiento de personas foráneas atraídas por los eventos que la caracterizan, incluso la oferta de comida, bebida y hasta vestido especial para la ocasión, ponen cada año un gran signo de pesos a la temporada, dando lugar a una competencia que busca acaparar al mayor número de personas consumidoras posible.

La competencia se vuelve más feroz cada vez, llegando -con mucha más frecuencia de la que uno podría esperar- a atentar contra los propios momentos y significados de la celebración que la motiva. Ya sea adelantando grotescamente los tiempos de exhibición y venta de mercancías alusivas, o modificando arbitrariamente y sin miramientos las características de los elementos ornamentales, los ingredientes de alimentos y bebidas tradicionales o la forma y el momento de los rituales propios de la celebración, se altera sensiblemente la sustancia de la festividad.

En estos días podemos apreciar una muestra palpable de este fenómeno. Aunque apenas vamos saliendo de la conmemoración de la Independencia de México, las panaderías de supermercados y de grandes cadenas comerciales ofrecen ya pan de muerto, con una variedad de ingredientes y rellenos que no evocan en lo más mínimo el origen prehispánico de la tradición y el matiz propio de su mestizaje. Peor aún, no hemos todavía cerrado el mes de septiembre y muchas tiendas exhiben ya en sus aparadores para la venta una gran variedad de árboles de Navidad y decoraciones propias de las fiestas de fin de año.

El impacto podría parecer sutil, pero evidentemente es sensible y acumulativo. Estas festividades -que amalgaman memoria, valores familiares, identidad cultural y tradiciones, que han pasado de generación en generación- han visto cada vez más trivializado su sentido, perdiendo la oportunidad de lo que aportan a la vida en comunidad, en Familia, incluso en la vivencia y reflexión individual.

El ritmo, la cadencia, la pausa que estas celebraciones ofrecen a la vida en sociedad, ayudan a romper la monotonía de lo cotidiano en momentos oportunos, haciendo espacio a la posibilidad de recordar quiénes somos, de dónde venimos y de revalorar nuestro origen, fortaleciendo así nuestra identidad y nuestros vínculos familiares y comunitarios.