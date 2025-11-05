Centro de Saltillo, con mayor acoso callejero a mujeres; agresiones similares a la de Sheinbaum

Un hombre en estado de ebriedad acaparó la atención nacional luego de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras ella recorría las calles de la Ciudad de México.

El hecho se registró el martes y ayer se informó que la mandataria interpuso la denuncia y la persona ya fue arrestada.

Este suceso abrió la conversación sobre el acoso que sufren mujeres y los intentos de los colectivos por visibilizarlos.

Saltillo no es ajeno a este problema. Colectivos feministas de la ciudad han lanzado la iniciativa “Mapa Fuimos Todas”, una solución tecnológica diseñada por ciudadanas que busca recopilar y analizar datos en tiempo real sobre la violencia de género en lugares públicos.

El objetivo es obtener información precisa para generar cambios y garantizar el derecho de todas las habitantes a disfrutar de ciudades seguras.

Al corte del 1 de noviembre, el mapeo ha identificado 67 experiencias de acoso callejero en la capital coahuilense.