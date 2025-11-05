Centro de Saltillo, con mayor acoso callejero a mujeres; agresiones similares a la de Sheinbaum
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El caso reavivó el debate sobre estos casos que viven las mujeres y la importancia de visibilizar el problema
Un hombre en estado de ebriedad acaparó la atención nacional luego de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras ella recorría las calles de la Ciudad de México.
El hecho se registró el martes y ayer se informó que la mandataria interpuso la denuncia y la persona ya fue arrestada.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Debe ser delito penal’... Sheinbaum confirma denuncia por acoso que sufrió en el Zócalo de la CDMX
Este suceso abrió la conversación sobre el acoso que sufren mujeres y los intentos de los colectivos por visibilizarlos.
Saltillo no es ajeno a este problema. Colectivos feministas de la ciudad han lanzado la iniciativa “Mapa Fuimos Todas”, una solución tecnológica diseñada por ciudadanas que busca recopilar y analizar datos en tiempo real sobre la violencia de género en lugares públicos.
El objetivo es obtener información precisa para generar cambios y garantizar el derecho de todas las habitantes a disfrutar de ciudades seguras.
Al corte del 1 de noviembre, el mapeo ha identificado 67 experiencias de acoso callejero en la capital coahuilense.
EL CENTRO, FOCO ROJO
De las 67 experiencias documentadas, 27 se concentran en la zona centro de Saltillo, convirtiéndola en el área con mayor número de señalamientos.
Los testimonios recogidos muestran que las formas de acoso son variadas y van desde prácticas menores hasta delitos graves, escalando desde “chiflidos” hasta asaltos.
Las mujeres señalan que se hacen comentarios ofensivos sobre su forma de vestir o partes de su cuerpo.
PUNTOS EN ALERTA
El mapeo ha identificado zonas específicas de alto riesgo, como es junto a la Catedral, donde se registró un intento de abuso. Este incidente ocurrió pese a que la zona cuenta con presencia policial debido a su ubicación frente al Palacio de Gobierno.
La Casa Purcell es otro punto identificado como peligroso. Las mujeres han señalado casos de agresiones físicas y tocamientos.
UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
La iniciativa “Mapa Fuimos Todas” subraya que el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas en espacios públicos constituye una violación de los derechos humanos.
El temor a sufrir violencia de género incide directamente en la libertad de movimiento de las mujeres y les niega derechos y oportunidades para ocupar las ciudades, afectando su derecho a habitar, utilizar y disfrutar la ciudad de manera segura, inclusiva y justa, tal como define el Derecho a la Ciudad.
El proyecto, impulsado por la conciencia de que “somos todas conscientes de las distintas experiencias de violencia de género”, busca recolectar historias y datos de víctimas.
TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
El mapa de puntos de acoso y hostigamiento es público, sin comprometer datos sensibles, para posibilitar la visualización de resultados, fomentando un proceso inclusivo, social y participativo.
La página web para conocer los distintos puntos de la ciudad es https://www.mapafuimostodas.com.