Centro de Saltillo, con mayor acoso callejero a mujeres; agresiones similares a la de Sheinbaum

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Colectivos feministas lanzaron el proyecto ‘Mapa Fuimos Todas’, una herramienta tecnológica ciudadana para mapear la violencia de género en espacios públicos. FOTO: GOOGLE MAPS

El caso reavivó el debate sobre estos casos que viven las mujeres y la importancia de visibilizar el problema

Un hombre en estado de ebriedad acaparó la atención nacional luego de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras ella recorría las calles de la Ciudad de México.

El hecho se registró el martes y ayer se informó que la mandataria interpuso la denuncia y la persona ya fue arrestada.

Este suceso abrió la conversación sobre el acoso que sufren mujeres y los intentos de los colectivos por visibilizarlos.

Saltillo no es ajeno a este problema. Colectivos feministas de la ciudad han lanzado la iniciativa “Mapa Fuimos Todas”, una solución tecnológica diseñada por ciudadanas que busca recopilar y analizar datos en tiempo real sobre la violencia de género en lugares públicos.

El objetivo es obtener información precisa para generar cambios y garantizar el derecho de todas las habitantes a disfrutar de ciudades seguras.

Al corte del 1 de noviembre, el mapeo ha identificado 67 experiencias de acoso callejero en la capital coahuilense.

$!Un hombre ebrio acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido en la Ciudad de México, generando atención nacional.
Un hombre ebrio acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido en la Ciudad de México, generando atención nacional. FOTO: ESPECIAL

EL CENTRO, FOCO ROJO

De las 67 experiencias documentadas, 27 se concentran en la zona centro de Saltillo, convirtiéndola en el área con mayor número de señalamientos.

Los testimonios recogidos muestran que las formas de acoso son variadas y van desde prácticas menores hasta delitos graves, escalando desde “chiflidos” hasta asaltos.

Las mujeres señalan que se hacen comentarios ofensivos sobre su forma de vestir o partes de su cuerpo.

PUNTOS EN ALERTA

El mapeo ha identificado zonas específicas de alto riesgo, como es junto a la Catedral, donde se registró un intento de abuso. Este incidente ocurrió pese a que la zona cuenta con presencia policial debido a su ubicación frente al Palacio de Gobierno.

La Casa Purcell es otro punto identificado como peligroso. Las mujeres han señalado casos de agresiones físicas y tocamientos.

UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

La iniciativa “Mapa Fuimos Todas” subraya que el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas en espacios públicos constituye una violación de los derechos humanos.

El temor a sufrir violencia de género incide directamente en la libertad de movimiento de las mujeres y les niega derechos y oportunidades para ocupar las ciudades, afectando su derecho a habitar, utilizar y disfrutar la ciudad de manera segura, inclusiva y justa, tal como define el Derecho a la Ciudad.

El proyecto, impulsado por la conciencia de que “somos todas conscientes de las distintas experiencias de violencia de género”, busca recolectar historias y datos de víctimas.

El mapa de puntos de acoso y hostigamiento es público, sin comprometer datos sensibles, para posibilitar la visualización de resultados, fomentando un proceso inclusivo, social y participativo.

La página web para conocer los distintos puntos de la ciudad es https://www.mapafuimostodas.com.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

