La Muerta de Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

La Muerta de Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿A quién recogió realmente el trailero aquella noche en la carretera Saltillo–Monterrey?

Saltillo
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En una subida de la carretera Saltillo–Monterrey, el trailero alcanzó a ver a una mujer que pedía aventón. Llevaba un vestido blanco y esperaba junto al acotamiento, donde la luz de los faros apenas dejaba distinguir el monte. Él redujo la marcha y se detuvo unos metros adelante. La mujer subió por el lado del copiloto y pidió que la acercara a un rancho. Ahí vivía su padre.

El chofer le indicó cómo cerrar bien la puerta y volvió a incorporarse a la carretera. Durante un rato tuvo que concentrarse en los cambios. Cada vez que giraba la cabeza para revisar el espejo, la encontraba sentada, con las manos sobre las piernas.

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Ella le avisó al ver una luz entre el monte. El trailero frenó junto a la entrada de una brecha y esperó a que bajara. La vio caminar hacia la casa y tardó en arrancar. Aquel tramo estaba oscuro y no salía nadie a recibirla. Apagó el motor, bajó y fue detrás. Desde el camino alcanzó a escuchar perros. La mujer ya había dejado de verse cuando llegó a la puerta. Llamó.

Un hombre abrió apenas y lo miró sin reconocerlo. El chofer explicó que había traído a su hija desde la carretera. La del vestido blanco. El padre dejó que terminara de hablar; luego le dijo que su hija había muerto, atropellada en ese mismo camino, años atrás.

El trailero miró por encima del hombro del hombre, hacia el interior de la casa. Repitió que acababa de dejarla ahí. Todavía recordaba su voz dándole indicaciones y el esfuerzo que había hecho para cerrar la puerta. Se quedó esperando que el padre llamara a otra persona, que saliera alguien a explicar la confusión.

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Después regresó al camión. Caminaba mirando el suelo y levantaba la vista sólo lo necesario para encontrar la brecha. Desde abajo apenas se distinguía el asiento del copiloto. Abrió su puerta, puso un pie en el estribo y se sostuvo del pasamanos. Para mirar si estaba vacío, tenía que subir.

¿En dónde se supone que ocurrió esta historia?
Principalmente en la carretera Saltillo-Monterrey, pero los avistamientos se repiten en otras partes de la ciudad en distintos tipos de vehículos.

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Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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