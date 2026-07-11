¡La suerte cayó en Saltillo!: premio mayor reparte 8.5 millones de pesos

La serie ganadora fue remitida para su venta en una agencia expendedora de la capital coahuilense.

La suerte volvió a favorecer a saltillenses. Por segunda ocasión en menos de seis meses, Saltillo apareció como destino de un premio mayor de la Lotería Nacional, luego de que este viernes resultara premiado el número 29009, de la Serie 1, ganador de 8 millones 500 mil pesos en el Sorteo Superior 2890 .

Al número ganador le correspondió un premio total de 17 millones de pesos, dividido en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una. La serie número 1 fue destinada a una agencia expendedora de la capital coahuilense, mientras que la segunda se ofreció mediante los canales electrónicos de la Lotería Nacional.

El resultado adquiere mayor relevancia porque la suerte ya había favorecido a la ciudad en febrero de este mismo año. En el Sorteo Zodiaco 1734, celebrado el 8 de febrero, el billete Piscis número 6040 obtuvo un premio mayor de 7 millones de pesos y fue entregado para su venta en una agencia expendedora de Saltillo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la serie enviada a Saltillo fue vendida completa, distribuida en cachitos o adquirida por una sola persona. La lista oficial únicamente confirma que fue remitida para su comercialización en la ciudad.

El sorteo se realizó el viernes 10 de julio a las 20:00 horas en el Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, y conmemoró el vigésimo aniversario del Museo Interactivo de Economía. Cada cachito tuvo un costo de 40 pesos y una serie completa, integrada por 20 fracciones, costó 800 pesos.

De igual forma, la buena fortuna llegó a Coahuila, apenas una semana después de que el Sorteo Superior 2889 entregara sus dos series ganadoras en Torreón. En aquella ocasión, el número 53508 obtuvo el premio mayor de 17 millones de pesos y ambas series fueron remitidas para su venta en una agencia expendedora de esa ciudad.