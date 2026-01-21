La Vida Consagrada de Saltillo celebrará su día en unión con la Virgen de Guadalupe

Saltillo
/ 21 enero 2026
    La imagen en visita pastoral encabezará el recorrido de creyentes y comunidades religiosas hasta el Santuario de Guadalupe. FOTO: ESPECIAL

Realizarán procesión y misa con la réplica peregrina de la Morenita del Tepeyac el próximo 2 de febrero.

La Diócesis de Saltillo, a través de la Vicaría de la Vida Consagrada, se prepara para celebrar el próximo 2 de febrero el Día de la Vida Consagrada, en un evento que este año destaca por la unión espiritual con Santa María de Guadalupe.

Las actividades comenzarán a las 6:15 p.m. con una procesión que partirá desde la Casa del Sacerdote, ubicada en la calle Emilio Carranza #201, en el Centro Histórico. Este recorrido contará con la presencia especial de la réplica peregrina de la Virgen de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe... ¿Dónde se encuentra la imagen original?

La imagen, que actualmente visita la Diócesis, encabezará la caminata de los fieles y religiosos hacia el Santuario de Guadalupe. Se espera la participación de diversas congregaciones y de la comunidad católica local para manifestar su fe y compromiso religioso.

Al finalizar la procesión, en punto de las 7:00 p.m., se llevará a cabo la Santa Misa en el Santuario. Esta celebración litúrgica tiene como propósito agradecer la labor de hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios en la Iglesia.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo entronizará réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe

Los organizadores han extendido una invitación abierta a todo el “Pueblo Santo de Dios” para unirse con alegría a esta festividad. El evento busca fortalecer los lazos de fraternidad entre la vida consagrada y la comunidad laica de la región sureste de Coahuila.

