La Vida Consagrada de Saltillo celebrará su día en unión con la Virgen de Guadalupe

La Diócesis de Saltillo, a través de la Vicaría de la Vida Consagrada, se prepara para celebrar el próximo 2 de febrero el Día de la Vida Consagrada, en un evento que este año destaca por la unión espiritual con Santa María de Guadalupe.

Las actividades comenzarán a las 6:15 p.m. con una procesión que partirá desde la Casa del Sacerdote, ubicada en la calle Emilio Carranza #201, en el Centro Histórico. Este recorrido contará con la presencia especial de la réplica peregrina de la Virgen de Guadalupe.

La imagen, que actualmente visita la Diócesis, encabezará la caminata de los fieles y religiosos hacia el Santuario de Guadalupe. Se espera la participación de diversas congregaciones y de la comunidad católica local para manifestar su fe y compromiso religioso.

Al finalizar la procesión, en punto de las 7:00 p.m., se llevará a cabo la Santa Misa en el Santuario. Esta celebración litúrgica tiene como propósito agradecer la labor de hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios en la Iglesia.

Los organizadores han extendido una invitación abierta a todo el “Pueblo Santo de Dios” para unirse con alegría a esta festividad. El evento busca fortalecer los lazos de fraternidad entre la vida consagrada y la comunidad laica de la región sureste de Coahuila.