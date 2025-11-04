Ladrón es atropellado mientras huía de atraco, en Saltillo

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Ladrón es atropellado mientras huía de atraco, en Saltillo

Al intentar escapar, el sujeto huyó hacia el bulevar Antonio Cárdenas, donde trató de cruzar de poniente a oriente

Un hombre de 32 años fue atropellado por la conductora de una camioneta Chevrolet Trax cuando intentaba cruzar el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Buitres, tras haber cometido un presunto robo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas, cuando el involucrado, identificado como Iván, presuntamente había cometido un robo en la colonia 26 de Marzo. Al intentar escapar, el sujeto huyó hacia el bulevar Antonio Cárdenas, donde trató de cruzar de poniente a oriente. Sin embargo, al hacerlo sin la debida precaución y en su intento por alejarse rápidamente del lugar, fue atropellado por la conductora de una camioneta Chevrolet Trax que se desplazaba con dirección al norte.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que testigos de los hechos dieron aviso al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de las autoridades y cuerpos de rescate.

TE PUEDE INTERESAR: Aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Monterrey deja una mujer lesionada

Al sitio acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su atención médica, ya que presentaba un fuerte golpe en el cráneo. El hombre quedó bajo resguardo policial mientras se determinan las circunstancias del hecho.

Durante la intervención, los agentes de la Policía Municipal aseguraron dos mochilas que portaba el lesionado, las cuales contenían objetos presuntamente robados de un vehículo y de una vivienda.

En cuanto a la conductora, aunque no fue considerada responsable directa del accidente, su vehículo fue trasladado a un corralón, quedando el hecho a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

