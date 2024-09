Lanzan estrategia ‘La decisión es tuya’ en Saltillo, para prevenir accidentes por consumo de alcohol

En un esfuerzo conjunto para salvaguardar la vida de los jóvenes y evitar accidentes vehiculares relacionados con el consumo de alcohol, el alcalde José María Fraustro Siller, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), instituciones educativas y la sociedad civil, dio inicio a la estrategia integral “La decisión es tuya”.

Esta campaña tiene como objetivo crear conciencia entre la juventud sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.Durante el evento de lanzamiento, el alcalde Fraustro Siller destacó que el Municipio participará activamente mediante pláticas de concientización en planteles educativos, lideradas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Municipal de la Juventud.

Asimismo, la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento ha iniciado una campaña de difusión en medios de comunicación, redes sociales y cartelería para reforzar el mensaje de prevención.

SE SUMA CANIRAC A LA CAMPAÑA

Por su parte, la Canirac Saltillo se sumará a la iniciativa a través de sus restaurantes y bares afiliados, ofreciendo cortesías de bebidas sin alcohol y ciertos alimentos a los conductores designados, una medida que busca incentivar la responsabilidad entre los jóvenes que asisten a estos establecimientos.

El apoyo de diversas instituciones educativas es otro pilar fundamental de esta estrategia. Se han involucrado desde escuelas secundarias hasta universidades, con el fin de difundir los mensajes de prevención entre estudiantes de diferentes niveles.

Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), subrayó la importancia de estas acciones, afirmando que la participación activa de las y los jóvenes será clave para generar conciencia y prevenir tragedias.

“Esto no es solo una campaña, es una herramienta que puede salvar vidas. No se trata únicamente de evitar ser víctimas del alcohol al volante, sino también de no convertirnos en victimarios. Una decisión irresponsable puede cambiar para siempre la vida de familias enteras”, expresó el alcalde Fraustro Siller.

LA IMPORTANCIA DEL CONDUCTOR DESIGNADO

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la importancia de la colaboración entre la sociedad y el gobierno en esta estrategia. “Difundiremos el mensaje de no conducir bajo los efectos del alcohol, la importancia de tener siempre un conductor designado y las graves consecuencias para la salud y la vida al tomar decisiones irresponsables”, añadió.

Isidoro García Reyes, presidente de la Canirac Saltillo, reforzó el compromiso del sector restaurantero con la estrategia “La decisión es tuya”, explicando que los jóvenes que asistan a bares y restaurantes podrán identificarse con una pulsera y recibir una cortesía si actúan como conductores designados. Esta medida pretende fomentar la seguridad y responsabilidad entre los asistentes.