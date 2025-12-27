Lanzan licitación para ampliar el bulevar Las Torres, al poniente de Saltillo

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Lanzan licitación para ampliar el bulevar Las Torres, al poniente de Saltillo
    Nueva obra vial conectará Las Torres con el bulevar Nazario Ortiz Garza FOTO: ESPECIAL

La obra pretende conectar a sectores como Satélite y Ankara directamente con el bulevar Nazario Ortiz Garza, recientemente ampliado

El pasado 18 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) lanzó una licitación para la ampliación del bulevar Las Torres, al poniente de Saltillo.

La obra pretende conectar la mencionada vialidad con la recientemente inaugurada ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza por un costado del fraccionamiento Real Ankara.

TE PUEDE INTERESAR: En fin de año se incrementan 35% los servicios en Urgencias del IMSS

De acuerdo con los planos públicos del concurso, la ampliación pretende cruzar la avenida Titanes y permitir la conexión de sectores como Villas Castellana, Satélite, Valencia y la propia Saltillo 2000.

La licitación expone que la fecha estimada para el inicio de los trabajos es el próximo 19 de enero para terminar cerca del 15 de septiembre del mismo 2026.

La obra contempla dos cuerpos de vialidad con dos carriles para vehículos cada uno, un carril para bicicletas y banqueta.

El pasado 22 de diciembre se realizó la visita al sitio de la obra y el 24 la junta de aclaraciones. El 9 de enero se recibirán las propuestas técnicas y económicas.

Será el próximo 15 de enero cuando se emita el fallo por parte de la SIDUM.

“Los recursos para la construcción de esta obra, fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el oficio N° PEI-25-1147, de fecha de 21 de noviembre del 2025”, refiere la convocatoria pública de la obra.

AMPLÍAN NAZARIO Y REDUCEN TIEMPOS

Fue el pasado 24 de noviembre cuando el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González encabezaron la entrega del bulevar Nazario Ortiz Garza.

Se invirtieron 362 millones de pesos para construir 4 kilómetros de longitud a 4 carriles, 2 por sentido y una ciclovía de 1.2 metros, además de la construcción de 2 puentes con una longitud cada uno de 50 metros sobre el Arroyo del Pueblo y el otro sobre el Arroyo Las Flores.

De acuerdo con declaraciones hechas por Díaz González el día de la entrega, los tiempos de traslado de las familias de los mencionados sectores se redujeron hasta 30 mionutos.

Temas


Licitaciones
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La adicción del abandono

La adicción del abandono
true

Rastacueros: los hijos de AMLO

Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
Cerca de 4 de cada 10 automovilistas no han cubierto los impuestos vehiculares.

Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con heladas y mínimas bajo cero en zonas serranas durante los últimos días del año.

Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías
La muerte de Covarrubias se suma a otros fallecimientos que han impactado a la comunidad obrera de la región, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la situación de la siderúrgica.

Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños
En 2025, se han conseguido algunas terapias muy útiles y se han puesto las bases para alcanzar nuevas metas en el futuro.

Estos son los avances médicos en 2025
Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión

Revelan nuevos documentos sobre su muerte que Epstein no estaba bien vigilado en prisión