Lanzan licitación para ampliar el bulevar Las Torres, al poniente de Saltillo

El pasado 18 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) lanzó una licitación para la ampliación del bulevar Las Torres, al poniente de Saltillo.

La obra pretende conectar la mencionada vialidad con la recientemente inaugurada ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza por un costado del fraccionamiento Real Ankara.

De acuerdo con los planos públicos del concurso, la ampliación pretende cruzar la avenida Titanes y permitir la conexión de sectores como Villas Castellana, Satélite, Valencia y la propia Saltillo 2000.

La licitación expone que la fecha estimada para el inicio de los trabajos es el próximo 19 de enero para terminar cerca del 15 de septiembre del mismo 2026.

La obra contempla dos cuerpos de vialidad con dos carriles para vehículos cada uno, un carril para bicicletas y banqueta.

El pasado 22 de diciembre se realizó la visita al sitio de la obra y el 24 la junta de aclaraciones. El 9 de enero se recibirán las propuestas técnicas y económicas.

Será el próximo 15 de enero cuando se emita el fallo por parte de la SIDUM.

“Los recursos para la construcción de esta obra, fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el oficio N° PEI-25-1147, de fecha de 21 de noviembre del 2025”, refiere la convocatoria pública de la obra.

AMPLÍAN NAZARIO Y REDUCEN TIEMPOS

Fue el pasado 24 de noviembre cuando el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González encabezaron la entrega del bulevar Nazario Ortiz Garza.

Se invirtieron 362 millones de pesos para construir 4 kilómetros de longitud a 4 carriles, 2 por sentido y una ciclovía de 1.2 metros, además de la construcción de 2 puentes con una longitud cada uno de 50 metros sobre el Arroyo del Pueblo y el otro sobre el Arroyo Las Flores.

De acuerdo con declaraciones hechas por Díaz González el día de la entrega, los tiempos de traslado de las familias de los mencionados sectores se redujeron hasta 30 mionutos.