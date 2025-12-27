En fin de año se incrementan 35% los servicios en Urgencias del IMSS

Con motivo de las celebraciones de la temporada decembrina, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población a extremar precauciones para evitar accidentes, luego de que en estas fechas se registra un incremento considerable en la atención de pacientes en los servicios de Urgencias.

El doctor Érik Ortega Bolaños explicó que durante este periodo la demanda de atención médica aumenta entre un 20 y un 35 por ciento, como consecuencia de lesiones asociadas a actividades y festejos propios de fin de año.

Detalló que entre los padecimientos más frecuentes se encuentran las quemaduras, particularmente de segundo y tercer grado, las cuales representan uno de los mayores riesgos para la salud e incluso para la vida. Este tipo de lesiones suele estar relacionado con el uso de pirotecnia, la manipulación de alimentos o líquidos calientes en la cocina, así como con sobrecargas eléctricas que pueden provocar conatos de incendio en los hogares.

En segundo lugar, señaló, se ubican los traumatismos craneoencefálicos, seguidos por las intoxicaciones etílicas, las cuales incrementan durante reuniones y celebraciones.

El especialista precisó que los grupos más vulnerables varían de acuerdo con el tipo de accidente. En el caso de las niñas y niños, principalmente menores de cinco años, el mayor riesgo son las quemaduras y la ingesta de objetos extraños; los adultos jóvenes se ven más afectados por accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, mientras que en las personas adultas mayores predominan las caídas al interior del domicilio.

Ortega Bolaños subrayó la importancia de no minimizar ningún accidente y acudir de manera oportuna a recibir atención médica, ya que lesiones aparentemente leves pueden derivar en infecciones graves. En el caso de contusiones, advirtió, pueden presentarse hemorragias internas con consecuencias irreversibles o incluso fatales.

Indicó que síntomas como pérdida de memoria, pérdida súbita del conocimiento o alteraciones visuales son señales de alerta que requieren atención inmediata en el área de Urgencias. Al mismo tiempo, exhortó a la población a evitar la saturación de estos servicios, optando por la consulta ordinaria cuando el padecimiento no represente una situación de riesgo.

Otro aspecto relevante, dijo, es evitar prácticas incorrectas después de un accidente, como la automedicación. En caso de quemaduras, recomendó no aplicar remedios caseros, mientras que ante traumatismos severos sugirió no movilizar al paciente hasta que sea valorado por personal especializado, ya que estas acciones pueden agravar la lesión.

VERIFIQUE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Por su parte, el coordinador zonal de Seguridad en el Trabajo del IMSS, ingeniero Armando Yunez Cano, señaló que los accidentes pueden ocurrir tanto dentro como fuera del hogar, por lo que recomendó verificar que las instalaciones eléctricas soporten la carga de las luminarias decorativas, revisar las instalaciones de gas y utilizar los calentadores de manera responsable.

Asimismo, aconsejó asegurar una ventilación adecuada en los hogares y evitar el uso de dispositivos que funcionen con combustión, como madera o carbón, a fin de prevenir intoxicaciones o asfixia.

Finalmente, destacó la importancia de fomentar una cultura permanente de prevención de accidentes, mantener la calma ante una emergencia, llamar a los servicios correspondientes y contar con planes de acción, rutas de evacuación y protocolos bien establecidos.