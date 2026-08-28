Motociclista derrapa y termina lesionado, en Ramos Arizpe
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El joven fue trasladado a una clínica para atender las lesiones
Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar y caer de la unidad cuando circulaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo, a la altura de la empresa DeAcero.
El accidente ocurrió cuando Jesús Erubiel, de 20 años, tomó una curva y perdió el control de la motocicleta. De acuerdo con lo que refirió a los cuerpos de emergencia, sobre la carpeta asfáltica había aceite, lo que habría provocado que la unidad derrapara.
Tras perder el control, el motociclista cayó y la motocicleta terminó en un pequeño barranco ubicado a un costado de la vialidad. Durante el accidente, Jesús Erubiel también cayó de la unidad y resultó con diversas lesiones.
Al momento del percance, el joven transportaba varias llantas nuevas, las cuales quedaron esparcidas en el lugar, junto a la motocicleta.
Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y valorar su estado de salud. Debido a las lesiones que presentaba, determinaron su traslado a la Clínica 2 del IMSS, donde recibiría atención médica.