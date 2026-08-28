Motociclista derrapa y termina lesionado, en Ramos Arizpe

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar y caer de la unidad cuando circulaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo, a la altura de la empresa DeAcero.

El accidente ocurrió cuando Jesús Erubiel, de 20 años, tomó una curva y perdió el control de la motocicleta. De acuerdo con lo que refirió a los cuerpos de emergencia, sobre la carpeta asfáltica había aceite, lo que habría provocado que la unidad derrapara.