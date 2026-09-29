Le dan cerrón a conductora y vuelca, en la carretera a Zacatecas

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    Le dan cerrón a conductora y vuelca, en la carretera a Zacatecas
    La conductora se dirigía hacia la zona industrial de Derramadero cuando ocurrió el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Una conductora volcó en la carretera a Zacatecas tras perder el control de su vehículo por un supuesto cerrón

Una conductora terminó volcada a un costado de la carretera a Zacatecas luego de perder el control de su automóvil, tras sufrir un cerrón por parte de otro vehículo.

El accidente ocurrió cuando la mujer se dirigía hacia la zona industrial de Derramadero y, de acuerdo con los primeros datos, otro automóvil le cerró el paso mientras circulaban por la vialidad.

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$!Socorristas valoraron a la conductora y descartaron lesiones de gravedad.
Socorristas valoraron a la conductora y descartaron lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Ante esta situación, la conductora perdió el control de la unidad, salió del camino y posteriormente terminó volcada a un costado de la vialidad.

Después del accidente, varios automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliarla y ayudarla a salir del vehículo, mientras se solicitaba apoyo a través del número de emergencias 911.

Minutos después, arribaron socorristas para valorar a la conductora, quienes descartaron lesiones que pusieran en riesgo su vida y determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

La mujer permaneció en el sitio a la espera de su compañía aseguradora, cuyos representantes se encargarían de realizar los trámites correspondientes y determinar los daños ocasionados por el accidente.

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