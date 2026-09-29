Le dan cerrón a conductora y vuelca, en la carretera a Zacatecas

El accidente ocurrió cuando la mujer se dirigía hacia la zona industrial de Derramadero y, de acuerdo con los primeros datos, otro automóvil le cerró el paso mientras circulaban por la vialidad.

Una conductora terminó volcada a un costado de la carretera a Zacatecas luego de perder el control de su automóvil, tras sufrir un cerrón por parte de otro vehículo.

Ante esta situación, la conductora perdió el control de la unidad, salió del camino y posteriormente terminó volcada a un costado de la vialidad.

Después del accidente, varios automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliarla y ayudarla a salir del vehículo, mientras se solicitaba apoyo a través del número de emergencias 911.

Minutos después, arribaron socorristas para valorar a la conductora, quienes descartaron lesiones que pusieran en riesgo su vida y determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

La mujer permaneció en el sitio a la espera de su compañía aseguradora, cuyos representantes se encargarían de realizar los trámites correspondientes y determinar los daños ocasionados por el accidente.