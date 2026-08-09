Vuelca tráiler y provoca choque múltiple en Los Chorros, Saltillo

Un operador de autotransporte de carga sufrió una volcadura y provocó un choque múltiple sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros. No hubo personas lesionadas; sin embargo, el accidente ocasionó afectaciones a la circulación en ambos sentidos durante más de dos horas.

Todo ocurrió en el kilómetro 232, cuando un tractocamión Freightliner modelo 2006, conducido por Arturo Gaona, circulaba de sur a norte. Al tomar una curva, la unidad sufrió una presunta falla mecánica que provocó que el conductor perdiera el control y se desplazara hacia su costado izquierdo.