Vuelca tráiler y provoca choque múltiple en Los Chorros, Saltillo
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La unidad transportaba paquetería y terminó recostada en el kilómetro 232; parte de la carga cayó al carril contrario y la circulación se vio afectada por más de dos horas
Un operador de autotransporte de carga sufrió una volcadura y provocó un choque múltiple sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros. No hubo personas lesionadas; sin embargo, el accidente ocasionó afectaciones a la circulación en ambos sentidos durante más de dos horas.
Todo ocurrió en el kilómetro 232, cuando un tractocamión Freightliner modelo 2006, conducido por Arturo Gaona, circulaba de sur a norte. Al tomar una curva, la unidad sufrió una presunta falla mecánica que provocó que el conductor perdiera el control y se desplazara hacia su costado izquierdo.
El tráiler, junto con el remolque en el que transportaba paquetería, terminó recostado sobre la vía. Durante la volcadura derribó los muros centrales de concreto y parte de la carga cayó sobre el carril contrario.
Los objetos alcanzaron a otro tractocamión en movimiento, un Kenworth modelo 2022 conducido por Fernando García. También resultó dañado un automóvil Toyota Camry modelo 2022, manejado por Fernando Ávila.
Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio para valorar a los involucrados; sin embargo, se confirmó que no hubo personas lesionadas.
Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se hicieron cargo del accidente y realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades y restablecer la circulación.