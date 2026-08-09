Vuelca tráiler y provoca choque múltiple en Los Chorros, Saltillo

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    Vuelca tráiler y provoca choque múltiple en Los Chorros, Saltillo
    La circulación en la carretera federal 57 permaneció afectada durante más de dos horas mientras se retiraban las unidades y los objetos esparcidos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La unidad transportaba paquetería y terminó recostada en el kilómetro 232; parte de la carga cayó al carril contrario y la circulación se vio afectada por más de dos horas

Un operador de autotransporte de carga sufrió una volcadura y provocó un choque múltiple sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros. No hubo personas lesionadas; sin embargo, el accidente ocasionó afectaciones a la circulación en ambos sentidos durante más de dos horas.

Todo ocurrió en el kilómetro 232, cuando un tractocamión Freightliner modelo 2006, conducido por Arturo Gaona, circulaba de sur a norte. Al tomar una curva, la unidad sufrió una presunta falla mecánica que provocó que el conductor perdiera el control y se desplazara hacia su costado izquierdo.

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El tráiler, junto con el remolque en el que transportaba paquetería, terminó recostado sobre la vía. Durante la volcadura derribó los muros centrales de concreto y parte de la carga cayó sobre el carril contrario.

$!El tractocamión terminó recostado sobre la carretera federal 57 y parte de la mercancía quedó esparcida sobre la vía.
El tractocamión terminó recostado sobre la carretera federal 57 y parte de la mercancía quedó esparcida sobre la vía. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los objetos alcanzaron a otro tractocamión en movimiento, un Kenworth modelo 2022 conducido por Fernando García. También resultó dañado un automóvil Toyota Camry modelo 2022, manejado por Fernando Ávila.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio para valorar a los involucrados; sin embargo, se confirmó que no hubo personas lesionadas.

$!Un Toyota Camry también resultó dañado luego de que la carga del tráiler alcanzara el carril contrario.
Un Toyota Camry también resultó dañado luego de que la carga del tráiler alcanzara el carril contrario. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se hicieron cargo del accidente y realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades y restablecer la circulación.

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