Licitan obras ‘para la terminación’ de la carretera Saltillo-Zacatecas; prevén término en mayo 2027

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) publicó el pasado 22 de octubre una licitación para ejecutar obras complementarias para la terminación de la carretera Saltillo-Zacatecas. El procedimiento SIDUM-LPN-CO-E099-2026 contempla trabajos de pavimentación por 9 mil metros cúbicos, instalación de señales verticales, defensas metálicas, cercas y más de 3 mil 500 botones reflejantes.

Tanto en el paso superior vehicular de Las Coloradas como en el de La Angostura, también se prevé la colocación de concreto hidráulico, boyas y señalización, así como la pintura de los carriles. Además, la empresa que resulte adjudicada deberá ejecutar trabajos para la construcción de líneas de agua potable e instalar un sistema de alumbrado público. De acuerdo con la convocatoria, la visita al sitio de los trabajos está programada para el 27 de octubre; la junta de aclaraciones, para el día 30 del mismo mes; la apertura de proposiciones, para el 6 de noviembre, y la emisión del fallo, para el 11 de noviembre.

El documento establece un plazo de ejecución de 180 días naturales, con fecha probable de inicio el 13 de noviembre de 2026 y conclusión prevista para el 11 de mayo de 2027. SEGUNDA LICITACIÓN PARA LA CARRETERA La publicada en octubre es la segunda licitación pública relacionada con la construcción de esta vialidad, que abarca el tramo comprendido entre el rastro municipal y el entronque con el ejido Derramadero.

La primera se realizó a finales de 2024, cuando la empresa Proyectos de Infraestructura de La Laguna, S.A. de C.V. (PILSA), obtuvo el contrato correspondiente al procedimiento SIDUM-LPN-CO-E050-2024, por un monto de 422 millones 155 mil 4 pesos. Sin embargo, en julio de este año, el titular de la SIDUM, Miguel Ángel Algara Acosta, informó a medios locales que la carretera representará una inversión total de 772 millones de pesos, que incluye la construcción de dos pasos vehiculares y la sustitución de líneas de agua potable.