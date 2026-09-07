Limpian arroyo de Saltillo 2000 para prevenir riesgos por lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las jornadas de limpieza y mantenimiento en arroyos y callejones de distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de los espacios públicos y prevenir riesgos durante las lluvias. A través de las cuadrillas de “Aquí Andamos”, se realizó una intervención integral en el arroyo ubicado entre las calles Nectarina, Zarzamora y el bulevar Javier García Villarreal, en la colonia Saltillo 2000, al poniente de la ciudad.

Los trabajos se efectuaron a petición de vecinos del sector e incluyeron el retiro de maleza, basura, tierra y otros desechos acumulados en el cauce y sus alrededores.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la atención de estos puntos forma parte de una estrategia permanente de mantenimiento y prevención, principalmente ante la posibilidad de lluvias, ya que la acumulación de residuos puede afectar las condiciones de los cauces. Como parte de la misma jornada, brigadas municipales realizaron también la limpieza integral de un callejón ubicado en la colonia Morelos, entre las calles 7, 9, 14 y 16, en el sector oriente de Saltillo.

En este espacio se retiró maleza y basura acumulada con el propósito de mejorar las condiciones del lugar y generar un entorno más limpio y seguro para las familias de la zona. Las autoridades municipales indicaron que este tipo de trabajos forman parte de las labores de atención que se realizan en diferentes sectores de Saltillo, particularmente en puntos donde los habitantes solicitan intervenciones para mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Temas

Arroyos Tormentas

Localizaciones

Coahuila Saltillo

