Lluvias ponen a prueba a Saltillo; desazolve previo ayuda a reducir riesgos

El edil destacó la rápida respuesta de las cuadrillas de Servicios Públicos durante las contingencias del fin de semana, particularmente en el bulevar Fundadores, donde fue necesario retirar una considerable cantidad de agua y grava arrastrada desde la sierra de Zapalinamé.

El plan preventivo de desazolve implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo en 17 arroyos y 35 puntos críticos contribuyó a disminuir los riesgos de inundaciones en colonias vulnerables ante las recientes lluvias registradas en la región, informó el alcalde Javier Díaz González.

Díaz González también explicó que en el bulevar Valdés Sánchez se presentó un hundimiento relacionado con los trabajos de compactación correspondientes a la construcción del drenaje pluvial de la Expo Coahuila, obra que conectará hacia el arroyo Blanco.

Señaló que las labores operativas se mantuvieron de manera continua hasta la madrugada del sábado con el objetivo de restablecer la movilidad en la zona y atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

PIDEN NO TIRAR BASURA

Ante el pronóstico de nuevas lluvias para los próximos días, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar basura ni escombro en los cauces naturales, al advertir que las sanciones económicas por estas conductas se incrementarán en la próxima Ley de Ingresos.

Finalmente, reiteró que Protección Civil mantiene activos los albergues temporales y realiza inspecciones permanentes como parte de las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas.