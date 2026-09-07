Lluvias ponen a prueba a Saltillo; desazolve previo ayuda a reducir riesgos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Lluvias ponen a prueba a Saltillo; desazolve previo ayuda a reducir riesgos
    Las cuadrillas municipales atendieron las afectaciones provocadas por las lluvias durante el fin de semana. ARCHIVO

El desazolve preventivo en 17 arroyos y 35 puntos críticos ayudó a reducir riesgos de inundación durante las recientes lluvias en Saltillo

El plan preventivo de desazolve implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo en 17 arroyos y 35 puntos críticos contribuyó a disminuir los riesgos de inundaciones en colonias vulnerables ante las recientes lluvias registradas en la región, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó la rápida respuesta de las cuadrillas de Servicios Públicos durante las contingencias del fin de semana, particularmente en el bulevar Fundadores, donde fue necesario retirar una considerable cantidad de agua y grava arrastrada desde la sierra de Zapalinamé.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/revelan-como-luciran-las-estaciones-del-tren-de-pasajeros-que-atravesara-saltillo-IA23328044

Díaz González también explicó que en el bulevar Valdés Sánchez se presentó un hundimiento relacionado con los trabajos de compactación correspondientes a la construcción del drenaje pluvial de la Expo Coahuila, obra que conectará hacia el arroyo Blanco.

Señaló que las labores operativas se mantuvieron de manera continua hasta la madrugada del sábado con el objetivo de restablecer la movilidad en la zona y atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

PIDEN NO TIRAR BASURA

Ante el pronóstico de nuevas lluvias para los próximos días, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar basura ni escombro en los cauces naturales, al advertir que las sanciones económicas por estas conductas se incrementarán en la próxima Ley de Ingresos.

Finalmente, reiteró que Protección Civil mantiene activos los albergues temporales y realiza inspecciones permanentes como parte de las acciones preventivas ante las condiciones meteorológicas previstas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fox y Alito: Reciclar el pasado reciclado

Fox y Alito: Reciclar el pasado reciclado
Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

Juzgado Ambiental: tres años en el olvido
true

Claudia Sheinbaum: los anuncios para Coahuila
Los casos de personas que son capturadas al dar un soborno se incrementaron considerablemente durante 2025.

Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025
Claudia Sheinbaum encabezó en Monterrey el recorrido de Honestidad y Resultados, donde habló sobre obras, programas sociales y la relación con Estados Unidos.

Afirma Sheinbaum que tren de pasajeros NL-Coahuila-Nvo. Laredo estará listo antes de que termine su sexenio
Saltillo Soccer resolvió su visita a Real Apodaca con dos goles en la recta final y consiguió su primera victoria de la campaña.

Saltillo Soccer vence 3-2 a Real Apodaca y estrena triunfo en Liga Premier
Un avión de carga de Amazon luego de despistarse el domingo 6 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami
Lobo gris mexicano, especie protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción

Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano