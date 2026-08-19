Limpian arroyos en colonias Rubén Jaramillo, Loma Linda y Otilio González en Saltillo

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal intensificó las labores de limpieza y desazolve en distintos arroyos de la ciudad, con el propósito de reducir riesgos y prevenir contingencias durante la temporada de lluvias. Las acciones están dirigidas principalmente a los puntos considerados críticos, donde la acumulación de escombro, materiales y residuos puede generar taponamientos y afectar el flujo natural del agua. Además, buscan brindar mayor seguridad a las familias que habitan en las inmediaciones de los cauces y prevenir la proliferación de fauna nociva.

A través de brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, como parte del programa “Aquí Andamos”, se realizaron trabajos de limpieza en el arroyo ubicado en la colonia Rubén Jaramillo. De igual manera, con el apoyo de maquinaria pesada, se intervino el arroyo Loma Linda, en el tramo comprendido entre las calles Mezquite y Arco Vial, donde se efectuaron labores para retirar materiales y residuos acumulados. Los trabajos también se extendieron al arroyo Otilio González, a la altura de avenida Oriente, en la colonia Vista Hermosa. En este punto, además de las labores de limpieza, se realizaron trabajos de pintura en el puente peatonal.

El Gobierno Municipal señaló que el retiro de residuos y las labores de desazolve forman parte de las acciones preventivas implementadas para mantener libres los cauces y favorecer el flujo del agua durante las precipitaciones. Como parte de esta estrategia, se mantienen recorridos y trabajos en los puntos donde las condiciones del terreno y la ubicación de los arroyos pueden representar una mayor vulnerabilidad ante lluvias.

Saltillo cuenta con 34 cauces de arroyos, algunos de los cuales, debido a sus dimensiones y ubicación, presentan puntos susceptibles a acumulaciones de residuos, por lo que en ellos se han intensificado las labores de limpieza y desazolve. El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el mantenimiento de estos espacios y evitar arrojar basura, escombro u otros residuos en los cauces, debido a que su acumulación puede obstruir el paso del agua y aumentar los riesgos durante la temporada de lluvias.

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