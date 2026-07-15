¿Listo para un sábado lleno de música y luces? Saltillo Electrónico encenderá la ciudad este fin de semana

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Saltillo
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    ¿Listo para un sábado lleno de música y luces? Saltillo Electrónico encenderá la ciudad este fin de semana
    El evento ofrecerá música electrónica, luces y entretenimiento gratuito para el público. Héctor García

La programación iniciará a las 6:00 de la tarde con la participación de diversos DJ’s.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a asistir al evento “Saltillo Electrónico”, que se llevará a cabo este sábado 18 de julio a partir de las 6:00 de la tarde en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la avenida Universidad, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo 2026.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, informó que el espectáculo forma parte de la programación con la que se celebra el 449 aniversario de la fundación de Saltillo e hizo un llamado a la población para disfrutar de una tarde y noche de música electrónica, luces y presentaciones en vivo.

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“Es una invitación abierta para que el público en general asista a este evento y disfrute de la música, las luces y el talento de los diferentes DJ’s que nos estarán acompañando este sábado”, expresó.

Las actividades iniciarán a las 6:00 de la tarde con las presentaciones de Laus Music, DJ Oz + DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja, quienes ofrecerán una serie de mezclas para el público asistente.

Posteriormente, a partir de las 9:00 de la noche, el espectáculo continuará con la participación de Jordy Medina, Pauza y Charles B, quienes encabezarán un show de música, sonido e iluminación en uno de los cruceros más concurridos de la ciudad.

$!Saltillo vibrará al ritmo de los mejores DJ’s con un espectáculo de música y luces
Saltillo vibrará al ritmo de los mejores DJ’s con un espectáculo de música y luces CORTESÍA

Rodarte Rangel agradeció la respuesta de las y los saltillenses, así como de los visitantes, quienes han participado en las distintas actividades desarrolladas durante las últimas semanas como parte del FINA 2026.

Finalmente, recordó que el Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 concluirá el próximo 25 de julio e invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera completa de actividades a través de la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de Cultura.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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