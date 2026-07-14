Llevarán seis jóvenes músicos de Saltillo su talento a escenarios internacionales

La apuesta de la Escuela de Música Barrientos, (EMB), por la enseñanza de este arte con perspectiva de carrera profesional, ha rendido frutos a través de la proyección de seis niñas que en fechas próximas participarán en dos eventos internacionales, donde mostrarán su virtuosismo y talento. Se trata de María Lucía Castrejón Sarmiento y Aimee Almazán García, estudiantes de canto, quienes en diciembre se presentarán en el Carnegie Hall, de Nueva York, mientras que Mariangel López Jiménez, Lauren Ricardo García y Daniela Cabello Fraustro, alumnas de violín, junto con Flor de Liz López, estudiante de piano, participarán a finales de este mes en el Curso de Verano de Interpretación y Música de Cámara “Reina Sofía”, en Madrid, España.

La gerente de la EMB, Rebeca Jiménez Treviño, destacó que el logro es resultado de años de preparación y de la disciplina que las estudiantes han mantenido desde su ingreso a la institución. “Son niñas muy talentosas. Todas descubrieron que, si estudian, se esfuerzan y se concentran, pueden llegar tan lejos como se lo propongan, porque tienen el talento y la disciplina para lograrlo”, expresó. Las seis alumnas enviaron material audiovisual con interpretaciones de sus respectivas especialidades musicales para participar en los procesos de selección y, tras ser evaluadas, fueron aceptadas en ambos eventos. En el caso de Aimee Almazán y María Lucía Castrejón, obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, en un concurso internacional de canto, lo que les otorgó el derecho de participar en el Recital de Ganadores que se celebrará en el Carnegie Hall. Por su parte, Mariangel López, Lauren Ricardo, Daniela Cabello y Flor de Liz López compitieron por una de las 20 plazas disponibles a nivel mundial para formar parte del Curso de Verano de la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid, donde finalmente fueron seleccionadas. Las jóvenes reconocieron que el reto representa una oportunidad para aprender y crecer como intérpretes.

Mariangel López, de 15 años, señaló que, aunque siente nervios por el nivel de los participantes, está convencida de que será una experiencia enriquecedora. “Estoy emocionada y orgullosa porque no cualquiera tiene la oportunidad de estar ahí”, comentó. Daniela Cabello, de 13 años, afirmó que se ha preparado intensamente para aprovechar al máximo esta experiencia. “Le estoy poniendo mucho esfuerzo. Lo veo como una oportunidad para aprender cosas nuevas”, expresó. Lauren Ricardo García, también de 13 años, dijo que participar en el curso representa el cumplimiento de uno de sus sueños. “Sé que voy a encontrar músicos con muchísimo más nivel que yo, y eso es precisamente lo que más me motiva”, señaló. Por su parte, María Lucía Castrejón, de 14 años, aseguró que su objetivo es dedicarse profesionalmente a la música. “Practico todos los días. Todo el tiempo estoy cantando porque quiero trabajar de esto”, comentó. La más pequeña del grupo, Aimee Almazán, de apenas ocho años, recordó la emoción que sintió al enterarse de que había obtenido el segundo lugar que le permitirá presentarse en Nueva York. Rebeca Jiménez explicó que desde la creación de la Escuela de Música Barrientos se estableció como objetivo formar músicos con una visión profesional, demostrando a los estudiantes que la música puede convertirse en un proyecto de vida. “Queremos que entiendan que la música puede ser una carrera profesional. Como cualquier profesión, requiere esfuerzo, disciplina y sacrificio, pero también puede brindar grandes satisfacciones”, señaló. La directiva destacó que uno de los principales diferenciadores del modelo educativo de la institución es que los alumnos inician su formación desde edades muy tempranas y participan constantemente en recitales públicos, lo que fortalece su desarrollo artístico y escénico.

A través de estas presentaciones, los estudiantes interpretan repertorios de música clásica, popular y otras obras, adquiriendo experiencia frente al público desde sus primeros años de formación. Finalmente, Jiménez Treviño afirmó que el éxito alcanzado por estas seis alumnas representa un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa de la EMB y un incentivo para continuar fortaleciendo la formación de nuevas generaciones de músicos. “Nos sentimos muy motivados y orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. Sin duda, es una señal de que estamos haciendo bien las cosas”, concluyó.

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