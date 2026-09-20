Llama Diócesis de Saltillo a renovar la catequesis con herramientas digitales

En el marco del inicio del ciclo de formación eclesial, la Diócesis de Saltillo encabezó la renovación del compromiso pastoral de más de 3 mil catequistas, en un esfuerzo por fortalecer la enseñanza espiritual de niños, adolescentes y jóvenes en la región. Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, destacó la labor que desempeñan principalmente las mujeres en esta tarea de evangelización comunitaria.

“Es renovar el compromiso de hacer la catequesis en nuestra diócesis, es bendecirlas a ellas, la mayoría son mujeres, para que realicen su apostolado con dedicación y entusiasmo como siempre lo hacen”, afirmó el prelado. Asimismo, detalló que el equipo diocesano cuenta con una red de entre 3 mil 100 y 3 mil 200 catequistas distribuidos en las distintas parroquias.

Al abordar los desafíos actuales en la enseñanza de la fe, el obispo señaló la necesidad de conectar con las nuevas generaciones a través de medios audiovisuales e interactivos. “El reto más grande son estos nuevos lenguajes que traen los muchachos, los niños y adolescentes, esta cultura audiovisual extrema que a veces dificulta la atención y asimilar los contenidos”, explicó.

Añadió que actualmente se capacita al personal pastoral para utilizar las redes sociales y herramientas electrónicas como una prioridad urgente. PROCESO DE RETIRO Y RELEVO SACERDOTAL Por otra parte, respecto al retiro de los párrocos por motivos de edad conforme al Derecho Canónico, la autoridad diocesana aclaró el procedimiento oficial.

“A la edad de 75 años se pide presentar la renuncia. Dejar de ser párrocos significa que ya no tienen esas responsabilidades administrativas, pero siguen siendo sacerdotes y siguen sirviendo”, precisó. De igual forma, indicó que en la diócesis laboran alrededor de 200 sacerdotes, de los cuales entre 10 y 12 superan los 75 años de edad.