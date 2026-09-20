Llama Diócesis de Saltillo a renovar la catequesis con herramientas digitales

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    Llama Diócesis de Saltillo a renovar la catequesis con herramientas digitales
    Monseñor Hilario González García encabezó la celebración litúrgica con motivo del inicio del ciclo de formación eclesial. HÉCTOR GARCÍA

Ante el reto de captar la atención de niños y jóvenes en la era audiovisual, la Iglesia busca adaptar sus métodos de enseñanza; el obispo Hilario González también precisó el proceso de retiro para sacerdotes mayores de 75 años

En el marco del inicio del ciclo de formación eclesial, la Diócesis de Saltillo encabezó la renovación del compromiso pastoral de más de 3 mil catequistas, en un esfuerzo por fortalecer la enseñanza espiritual de niños, adolescentes y jóvenes en la región.

Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, destacó la labor que desempeñan principalmente las mujeres en esta tarea de evangelización comunitaria.

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“Es renovar el compromiso de hacer la catequesis en nuestra diócesis, es bendecirlas a ellas, la mayoría son mujeres, para que realicen su apostolado con dedicación y entusiasmo como siempre lo hacen”, afirmó el prelado.

Asimismo, detalló que el equipo diocesano cuenta con una red de entre 3 mil 100 y 3 mil 200 catequistas distribuidos en las distintas parroquias.

$!Integrantes del equipo de catequesis renovaron su compromiso pastoral durante la ceremonia diocesana. (
Integrantes del equipo de catequesis renovaron su compromiso pastoral durante la ceremonia diocesana. ( HÉCTOR GARCÍA

Al abordar los desafíos actuales en la enseñanza de la fe, el obispo señaló la necesidad de conectar con las nuevas generaciones a través de medios audiovisuales e interactivos.

“El reto más grande son estos nuevos lenguajes que traen los muchachos, los niños y adolescentes, esta cultura audiovisual extrema que a veces dificulta la atención y asimilar los contenidos”, explicó.

$!Fieles y miembros del clero acudieron a la Catedral de Saltillo para el arranque de las actividades pastorales.
Fieles y miembros del clero acudieron a la Catedral de Saltillo para el arranque de las actividades pastorales. HÉCTOR GARCÍA

Añadió que actualmente se capacita al personal pastoral para utilizar las redes sociales y herramientas electrónicas como una prioridad urgente.

PROCESO DE RETIRO Y RELEVO SACERDOTAL

Por otra parte, respecto al retiro de los párrocos por motivos de edad conforme al Derecho Canónico, la autoridad diocesana aclaró el procedimiento oficial.

$!Durante la misa, el obispo realizó los ritos litúrgicos ante la comunidad reunida.
Durante la misa, el obispo realizó los ritos litúrgicos ante la comunidad reunida. HÉCTOR GARCÍA

“A la edad de 75 años se pide presentar la renuncia. Dejar de ser párrocos significa que ya no tienen esas responsabilidades administrativas, pero siguen siendo sacerdotes y siguen sirviendo”, precisó.

De igual forma, indicó que en la diócesis laboran alrededor de 200 sacerdotes, de los cuales entre 10 y 12 superan los 75 años de edad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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