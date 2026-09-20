Invitan a cine y diálogo durante cinco sábados en parroquia de Saltillo

La actividad busca generar un espacio de encuentro entre integrantes de la parroquia y personas que habitualmente no participan en sus actividades, por lo que la invitación está abierta a vecinos, amigos y público en general.

La Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Saltillo , invita a la comunidad a participar durante los cinco sábados de octubre en un ciclo de cine y diálogo, con películas que abordarán temas relacionados con la vida cotidiana y la sociedad desde la perspectiva de la fe y la enseñanza social de la Iglesia.

CINCO PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR

La cartelera comenzará el 3 de octubre con El analfabeto, cuya temática estará relacionada con la educación, la dignidad y la desigualdad.

El 10 de octubre se proyectará El padrecito, para abordar aspectos relacionados con la fe, la justicia social y la comunidad.

Para el 17 de octubre está programada El ministro y yo, con una reflexión sobre autoridad, instituciones y servicio.

El 24 de octubre corresponderá a Su Excelencia, que permitirá dialogar sobre ideologías, libertad y bien común.

El ciclo concluirá el 31 de octubre con Nefarious, con temas relacionados con la conciencia, la libertad y la responsabilidad personal.

Después de cada función se abrirá un espacio de diálogo para compartir las reflexiones que genere la película, escuchar distintas experiencias y relacionar los temas abordados con situaciones de la vida cotidiana.

Las actividades comenzarán a las 18:40 horas. El costo del pasaporte para las 5 funciones es de 400 pesos e incluye palomitas.

La parroquia señaló que el objetivo es propiciar un espacio de convivencia y diálogo, además de acercar a nuevas personas a la comunidad parroquial.