Invitan a cine y diálogo durante cinco sábados en parroquia de Saltillo

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    Invitan a cine y diálogo durante cinco sábados en parroquia de Saltillo
    Después de cada película se realizará un espacio de diálogo sobre los temas abordados en la cinta. CORTESÍA

La Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón proyectará cinco películas en octubre para abrir espacios de reflexión y convivencia

La Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Saltillo, invita a la comunidad a participar durante los cinco sábados de octubre en un ciclo de cine y diálogo, con películas que abordarán temas relacionados con la vida cotidiana y la sociedad desde la perspectiva de la fe y la enseñanza social de la Iglesia.

La actividad busca generar un espacio de encuentro entre integrantes de la parroquia y personas que habitualmente no participan en sus actividades, por lo que la invitación está abierta a vecinos, amigos y público en general.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-abre-dialogo-sobre-el-papel-ciudadano-en-las-decisiones-de-movilidad-CC23566316

CINCO PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR

La cartelera comenzará el 3 de octubre con El analfabeto, cuya temática estará relacionada con la educación, la dignidad y la desigualdad.

El 10 de octubre se proyectará El padrecito, para abordar aspectos relacionados con la fe, la justicia social y la comunidad.

Para el 17 de octubre está programada El ministro y yo, con una reflexión sobre autoridad, instituciones y servicio.

El 24 de octubre corresponderá a Su Excelencia, que permitirá dialogar sobre ideologías, libertad y bien común.

El ciclo concluirá el 31 de octubre con Nefarious, con temas relacionados con la conciencia, la libertad y la responsabilidad personal.

Después de cada función se abrirá un espacio de diálogo para compartir las reflexiones que genere la película, escuchar distintas experiencias y relacionar los temas abordados con situaciones de la vida cotidiana.

Las actividades comenzarán a las 18:40 horas. El costo del pasaporte para las 5 funciones es de 400 pesos e incluye palomitas.

La parroquia señaló que el objetivo es propiciar un espacio de convivencia y diálogo, además de acercar a nuevas personas a la comunidad parroquial.

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