¿Qué hacer en Saltillo? Noche de Chicxs, María Hanneman en concierto y el Festival del Orgullo

El fin de semana llega a Saltillo con grandes eventos y si aún no sabes bien qué hacer, nuevamente en VANGUARDIA te tenemos cubiertos con estas imperdibles recomendaciones para los siguientes días.

Noche de Chicxs en Saltillo El popular podcast llega a la ciudad con un espectáculo lleno de chismes y comedia standup al Teatro del IMSS en vivo con Xanic. La función será el viernes 5 de junio a las 20:00 horas y los boletos se pueden conseguir en Arema desde 650 hasta 950 pesos. La Rapsodia en Azul La joven pianista mexicana María Hanneman regresa este viernes a Saltillo con la interpretación de la Rapsodia en Azul de George Gerswhin junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto en el hotel Casamayor en punto de las 20:30 horas.

El concierto tendrá como director invitado a Marc Moncusí y se interpretarán también el Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla y la Sinfonía no. 4 de Ludwig van Beethoven. Los boletos se pueden encontrar en 330 pesos en NewTicket. Taller Toy Story en Paseo Villalta La plaza comercial realizará este domingo 7 de junio a las 17:00 y las 18:00 horas un taller de Toy Story, donde los más pequeños podrán disfrutar “de una actividad llena de creatividad, imaginación y mucha diversión”.

La actividad tiene una cuota de recuperación de 50 pesos y el registro se debe hacer vía inbox por medio de las redes sociales de Paseo Villalta. Continúa el Festival del Orgullo Este fin de semana también hay más eventos para conmemorar el mes por los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTTTIQA+ en Saltillo. Este viernes, a las 20:00 horas, habrá un Jam de Poesía Queer a las 20:00 horas en Casa Tiyahui y el sábado 6 de junio se llevará a cabo la gala de ópera “Voces sin barrera” a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo en Paseo Capital en punto de las 18:00 horas.