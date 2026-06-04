¿Qué hacer en Saltillo? Noche de Chicxs, María Hanneman en concierto y el Festival del Orgullo

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de Chicxs, María Hanneman en concierto y el Festival del Orgullo

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Entre podcasts, obras de teatro y conciertos de música este fin de semana hay mucho por hacer en la ciudad

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El fin de semana llega a Saltillo con grandes eventos y si aún no sabes bien qué hacer, nuevamente en VANGUARDIA te tenemos cubiertos con estas imperdibles recomendaciones para los siguientes días.

Noche de Chicxs en Saltillo

El popular podcast llega a la ciudad con un espectáculo lleno de chismes y comedia standup al Teatro del IMSS en vivo con Xanic. La función será el viernes 5 de junio a las 20:00 horas y los boletos se pueden conseguir en Arema desde 650 hasta 950 pesos.

La Rapsodia en Azul

La joven pianista mexicana María Hanneman regresa este viernes a Saltillo con la interpretación de la Rapsodia en Azul de George Gerswhin junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto en el hotel Casamayor en punto de las 20:30 horas.

El concierto tendrá como director invitado a Marc Moncusí y se interpretarán también el Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla y la Sinfonía no. 4 de Ludwig van Beethoven. Los boletos se pueden encontrar en 330 pesos en NewTicket.

Taller Toy Story en Paseo Villalta

La plaza comercial realizará este domingo 7 de junio a las 17:00 y las 18:00 horas un taller de Toy Story, donde los más pequeños podrán disfrutar “de una actividad llena de creatividad, imaginación y mucha diversión”.

La actividad tiene una cuota de recuperación de 50 pesos y el registro se debe hacer vía inbox por medio de las redes sociales de Paseo Villalta.

Continúa el Festival del Orgullo

Este fin de semana también hay más eventos para conmemorar el mes por los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTTTIQA+ en Saltillo. Este viernes, a las 20:00 horas, habrá un Jam de Poesía Queer a las 20:00 horas en Casa Tiyahui y el sábado 6 de junio se llevará a cabo la gala de ópera “Voces sin barrera” a cargo de la Compañía de Ópera de Saltillo en Paseo Capital en punto de las 18:00 horas.

Además, el domingo 7 se realizará una ruta de caminata en el Cañón de San Lorenzo “Ruta diversa” a las 6:45 horas para continuar con la celebración rumbo a la Marcha del Orgullo el 13 de junio. Todos los eventos son gratuitos.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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