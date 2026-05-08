Llaman a peatones a usar puentes peatonales en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a utilizar los puentes peatonales ubicados en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes al cruzar avenidas de alta velocidad. Las autoridades municipales señalaron que estas estructuras fueron instaladas para brindar protección a los peatones y evitar que se expongan al tránsito vehicular en vialidades con alta circulación.

Asimismo, destacaron la importancia de la corresponsabilidad entre peatones y automovilistas para disminuir los riesgos de accidentes y proteger la integridad física de las personas. El municipio recordó que en marzo inició la construcción de un nuevo puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el cruce con la calle Jesús Berlanga, debido al riesgo que representa esa zona del sur de la ciudad para quienes transitan a pie.

Esta nueva infraestructura se sumará a los puentes ya existentes en vialidades como el periférico Luis Echeverría Álvarez y los bulevares Fundadores, Nazario Ortiz Garza, Vito Alessio Robles, Venustiano Carranza, Emilio Carranza, Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez, entre otros puntos de la capital coahuilense. El exhorto del Gobierno Municipal también incluye el respeto y conocimiento de las señales de tránsito, las cuales están diseñadas para reducir las probabilidades de accidentes en la vía pública y fortalecer una movilidad más segura para todos los usuarios de las calles y avenidas.

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