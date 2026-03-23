Tráiler se vuelca y cargamento afecta dos vehículos, en Arteaga

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Tráiler se vuelca y cargamento afecta dos vehículos, en Arteaga
    La unidad bloqueó la circulación por varias horas.

Complicó la circulación por más de dos horas en la 57 tramo Saltillo-Los Chorros

Dos familias vivieron momentos de terror cuando circulaban a bordo de sus vehículos y fueron aplastados por gigantescos rollos de papel.

Los ocupantes, por fortuna, salieron ilesos para contar la amarga experiencia que pasaron la noche de este lunes en el kilómetro 234. Fueron valorados por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y no necesitaron traslado a un hospital.

El causante del accidente fue un tráiler de la empresa Santiago, que remolcaba una caja con rollos de papel. Circulaba en sentido de norte a sur, rumbo a Matehuala, y al llegar a la curva del kilómetro 234 sufrió una salida del camino. La cabina, junto con el remolque, volcó sobre las barreras protectoras de concreto ubicadas en el centro de la carretera, en el tramo Saltillo–Los Chorros.

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A raíz de la volcadura, la caja se partió en dos, lo que provocó que los rollos salieran y cayeran encima de un vehículo Chevrolet Aveo y una camioneta Toyota. Ambos autos venían en circulación y quedaron debajo del tráiler, donde los ocupantes lograron salir por su propio pie.

Fue necesaria la intervención de dos grúas para remover los automóviles afectados. El accidente múltiple mantuvo bloqueada la circulación por más de dos horas, mientras se retiraban el tráiler y el cargamento que quedó en medio de la carretera.

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