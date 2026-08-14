Llamas reducen a cenizas tejabán en Ramos Arizpe; indagan posible represalia

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Llamas reducen a cenizas tejabán en Ramos Arizpe; indagan posible represalia
    El fuego alcanzó principalmente una estructura de madera y un colchón que se encontraban en el inmueble. REDES SOCIALES

El inmueble de Urbi Villa del Real era habitado por un hombre de 52 años, quien no se encontraba en el lugar cuando comenzó el fuego

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un tejabán fue consumido en su totalidad durante un incendio registrado en la colonia Urbi Villa del Real, en Ramos Arizpe, hecho que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y que, según una versión difundida tras el siniestro, pudo haber sido provocado.

De acuerdo con información que circula en medios locales, el incendio ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Vía de los Ángeles, donde las llamas alcanzaron principalmente una estructura de madera y un colchón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-resulta-lesionado-tras-ser-impactado-por-camion-en-arteaga-CL22836895

El lugar era habitado por Mario, de 52 años, quien no se encontraba en el domicilio cuando comenzó el fuego, por lo que no resultó lesionado.

Vecinos que detectaron el incendio solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sector y realizaron maniobras para controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia otras áreas.

Sin embargo, debido al material con el que estaba construido el tejabán, el fuego avanzó rápidamente y terminó por consumir la estructura.

Aunque algunos reportes difundidos inicialmente señalaron que se desconocía qué había originado el siniestro, posteriormente trascendió una versión atribuida a testigos según la cual el fuego habría sido provocado por un hombre como represalia por viejas rencillas con el habitante del inmueble.

Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente el origen del incendio ni la posible participación de alguna persona.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
incendios

Localizaciones


Ramos Arizpe

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Adicto al bótox yanqui

Adicto al bótox yanqui
true

Coahuila es la excepción: ¿por qué el PRI mantiene permanencia en la entidad?

true

POLITICÓN: ¿Sueldo, apoyos y además autos a diputados? No basta justificar el gasto, también el uso que les dan
En el operativo contra una estructura de huachicol fiscal, presuntamente vinculada a Ernesto Ruffo, se decomisaron más de 15 millones de litros.

Lidera Coahuila en decomisos de huachicol durante 2025
Esteban Garza Fishburn, rector de Universidad Carolina, habla sobre la visión que ha guiado el desarrollo de la institución.

Reconocen a nivel nacional el campus de Universidad Carolina
La inscripción tendrá un costo de 150 pesos e incluye playera, medalla, hidratación y kit de recuperación para los participantes.

Carrera “Yo por la Inclusión” invita a rodar, caminar, trotar o correr en Saltillo
La periodista asegura que ni siquiera recibió una copia oficial de los cargos durante su comparecencia ante el tribunal.

Aclamada fotoperiodista iraní se enfrenta a 15 años de prisión por documentar momentos de disidencia y la vida de las mujeres
El jueves aparecieron restos de petróleo en la isla iraní de Qeshm, después de que un buque petrolero fuera embestido por Teherán a principios de este mes.

Irán exige una indemnización por el derrame de petróleo en el estrecho de Ormuz