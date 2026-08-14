Llamas reducen a cenizas tejabán en Ramos Arizpe; indagan posible represalia

De acuerdo con información que circula en medios locales, el incendio ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Vía de los Ángeles, donde las llamas alcanzaron principalmente una estructura de madera y un colchón.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un tejabán fue consumido en su totalidad durante un incendio registrado en la colonia Urbi Villa del Real, en Ramos Arizpe , hecho que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y que, según una versión difundida tras el siniestro, pudo haber sido provocado.

El lugar era habitado por Mario, de 52 años, quien no se encontraba en el domicilio cuando comenzó el fuego, por lo que no resultó lesionado.

Vecinos que detectaron el incendio solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sector y realizaron maniobras para controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia otras áreas.

Sin embargo, debido al material con el que estaba construido el tejabán, el fuego avanzó rápidamente y terminó por consumir la estructura.

Aunque algunos reportes difundidos inicialmente señalaron que se desconocía qué había originado el siniestro, posteriormente trascendió una versión atribuida a testigos según la cual el fuego habría sido provocado por un hombre como represalia por viejas rencillas con el habitante del inmueble.

Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente el origen del incendio ni la posible participación de alguna persona.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.