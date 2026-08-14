Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camión en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camión en Arteaga
    Federico de Jesús Gordillo, de 25 años, recibió atención de paramédicos tras resultar lesionado en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 25 años fue trasladado a la Clínica 82 en condición estable; el conductor de la unidad de carga quedó detenido

ARTEAGA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un camión de carga en el cruce del libramiento Óscar Flores Tapia y la lateral del bulevar Fundadores, con dirección hacia Arteaga.

El accidente ocurrió cuando Federico Gordillo, de 25 años, circulaba en su motocicleta y se disponía a incorporarse hacia el libramiento. En ese momento, un camión de la empresa Moca Logistic continuó su trayectoria y terminó por impactarlo, provocando que cayera al pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendio-consume-tuberia-de-colector-pluvial-en-bulevar-fundadores-saltillo-BL22836465

Personal de Protección Civil de Arteaga acudió al lugar para brindarle atención al motociclista. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 82 para recibir atención médica y su estado de salud fue reportado como estable.

$!La motocicleta quedó fuera de la vialidad luego del impacto registrado; elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor del camión mientras se realizaban las diligencias.
La motocicleta quedó fuera de la vialidad luego del impacto registrado; elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor del camión mientras se realizaban las diligencias. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del camión, identificado como Roberto Silva Moreno, de 39 años, quedó detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente.

Los oficiales aseguraron las unidades involucradas mientras se realizaban las diligencias correspondientes en el lugar.

$!Las unidades involucradas fueron aseguradas y posteriormente trasladadas a un corralón.
Las unidades involucradas fueron aseguradas y posteriormente trasladadas a un corralón. ULISES MARTÍNEZ

Una grúa fue solicitada para retirar ambos vehículos y trasladarlos a un corralón. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En el operativo contra una estructura de huachicol fiscal, presuntamente vinculada a Ernesto Ruffo, se decomisaron más de 15 millones de litros.

Lidera Coahuila en decomisos de huachicol durante 2025
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocido como ‘Andy’, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa.

‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, denuncia que EU le retiró la visa
true

POLITICÓN: ¿Sueldo, apoyos y además autos a diputados? No basta justificar el gasto, también el uso que les dan
Fernando Rodríguez González deberá contar con las condiciones necesarias para ejercer plenamente la diputación.

Tribunal Electoral ordena garantizar diputación de Fernando Rodríguez; Tony Flores deberá dejar la curul
true

Las listas del miedo de la 4T
Los participantes coincidieron en que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para analizar y fortalecer los mecanismos de protección laboral en América del Norte.

T-MEC entra en revisión: especialistas piden poner los derechos laborales en el centro del acuerdo
La necropsia practicada a Rocky determinó lesiones en las vértebras cervicales y ruptura de la tráquea tras la agresión ocurrida en Saltillo.

En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea