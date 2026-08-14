Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camión en Arteaga
El joven de 25 años fue trasladado a la Clínica 82 en condición estable; el conductor de la unidad de carga quedó detenido
ARTEAGA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un camión de carga en el cruce del libramiento Óscar Flores Tapia y la lateral del bulevar Fundadores, con dirección hacia Arteaga.
El accidente ocurrió cuando Federico Gordillo, de 25 años, circulaba en su motocicleta y se disponía a incorporarse hacia el libramiento. En ese momento, un camión de la empresa Moca Logistic continuó su trayectoria y terminó por impactarlo, provocando que cayera al pavimento.
Personal de Protección Civil de Arteaga acudió al lugar para brindarle atención al motociclista. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica 82 para recibir atención médica y su estado de salud fue reportado como estable.
El conductor del camión, identificado como Roberto Silva Moreno, de 39 años, quedó detenido en el lugar por elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente.
Los oficiales aseguraron las unidades involucradas mientras se realizaban las diligencias correspondientes en el lugar.
Una grúa fue solicitada para retirar ambos vehículos y trasladarlos a un corralón. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.