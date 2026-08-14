Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por camión en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un camión de carga en el cruce del libramiento Óscar Flores Tapia y la lateral del bulevar Fundadores, con dirección hacia Arteaga.

El accidente ocurrió cuando Federico Gordillo, de 25 años, circulaba en su motocicleta y se disponía a incorporarse hacia el libramiento. En ese momento, un camión de la empresa Moca Logistic continuó su trayectoria y terminó por impactarlo, provocando que cayera al pavimento.