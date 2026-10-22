Llegan a La Casa del Artesano, en Saltillo, los sabores y el ixtle de El Porvenir de Jalpa

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    Llegan a La Casa del Artesano, en Saltillo, los sabores y el ixtle de El Porvenir de Jalpa
    Se podrán adquirir productos del maestro artesano Juan Gamboa, ganador del Premio Estatal de Artesanía 2024 y defensor del agua y la tierra en El Porvenir de Jalpa. CORTESÍA

Del 23 al 25 de octubre, cocineros y artesanos de General Cepeda ofrecerán gorditas, quesos, pan de horno de barro y piezas de ixtle

El aroma del pan de horno de barro, el sabor de las gorditas de nixtamal y la textura del ixtle llegarán a Saltillo. Del 23 al 25 de octubre, artesanos y cocineros de El Porvenir de Jalpa, en General Cepeda, se instalarán en La Casa del Artesano para ofrecer una muestra de los productos que elaboran en su comunidad.

La cita es una oportunidad para acercarse a la riqueza de un ejido que ha perseverado en la defensa de su tierra y su agua. En las mesas de venta se podrán encontrar artículos de limpieza elaborados con fibras naturales, como cepillos, además de artesanías en cuero, coloridas mazorcas y bisutería.

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El aroma de la cocina tradicional también estará presente con la venta de gorditas de nixtamal hechas al 100 por ciento con maíz, quesos, tortillas, chiles y salsas, así como productos de cuidado personal como shampoo y gel medicinal elaborados por la misma comunidad.

$!Cepillos, artesanías en cuero, mazorcas y demás productos que la comunidad ofrecerá durante los tres días de venta.
Cepillos, artesanías en cuero, mazorcas y demás productos que la comunidad ofrecerá durante los tres días de venta. REDES SOCIALES

EL ARTE DEL IXTLE Y LA DEFENSA DE LA TIERRA

Detrás de estos productos está el trabajo de familias como la de Juan Gamboa, un ejidatario y artesano que fue reconocido con el Premio Estatal de Artesanía 2024 en la categoría de Maestro Artesano, por su labor en la recuperación del trabajo con la fibra de ixtle.

$!Además, podrán encontrarse artículos de limpieza y para el hogar elaborados artesanalmente.
Además, podrán encontrarse artículos de limpieza y para el hogar elaborados artesanalmente. REDES SOCIALES

Gamboa no solo es un incansable protector de la tradición, sino también un defensor del territorio y del agua de su comunidad. Su talento ha trascendido las fronteras de General Cepeda: una de sus hermosas lámparas de ixtle cuelga en la taberna El Cerdo de Babel, un reconocimiento a la calidad de sus piezas.

$!La lámpara de ixtle elaborada por Juan Gamboa que cuelga en la taberna El Cerdo de Babel.
La lámpara de ixtle elaborada por Juan Gamboa que cuelga en la taberna El Cerdo de Babel. TABERNA CERDO DE BABEL

Acudir a esta venta es apoyar directamente a una comunidad que ha resistido y luchado por su entorno. La invitación es para que saltillenses y visitantes se den una vuelta por La Casa del Artesano, conozcan a los productores y se lleven un pedazo de la historia, el sabor y la resistencia de El Porvenir de Jalpa.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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