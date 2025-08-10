Llegan apoyo alimentario y atención médica a comunidades rurales de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF, llevó a cabo una nueva entrega del Programa Alimentos de Corazón en el ejido Jagüey de Ferniza, beneficiando a 92 hogares de las comunidades Jagüey de Ferniza, Presitas, La Trinidad y Santa Fe de los Linderos, con un total de 368 despensas. El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la actividad, que forma parte de una estrategia para apoyar a 3 mil 500 familias rurales a lo largo del año.

Queremos que sepan que en el Gobierno Municipal tienen aliados y amigos, que siempre estamos al pendiente de nuestra gente del campo y que vamos a seguir trabajando para traerles beneficios", afirmó el Edil. En esta ocasión, la entrega estuvo acompañada por la unidad de atención médica Amor en Movimiento, que ofreció consultas odontológicas, audiometrías y optometrías, así como la entrega gratuita de aparatos auditivos y lentes a quienes lo requirieron.

López Naranjo destacó que la unidad médica recorre colonias, escuelas y ejidos de la zona urbana y rural para acercar servicios esenciales a la población. “Gracias al apoyo de nuestro alcalde Javier Díaz estamos presentes aquí con ustedes para traerles estos apoyos y así vamos a seguir para lo que ustedes necesiten”, expresó. La beneficiaria María de Jesús Montoya Márquez agradeció el respaldo institucional: “Con estos apoyos nos sentimos escuchados y respaldados; este programa es muy importante para nosotros”.