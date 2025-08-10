Llegan apoyo alimentario y atención médica a comunidades rurales de Saltillo
La segunda entrega anual del Programa Alimentos de Corazón benefició a 92 hogares de cuatro ejidos; también se ofrecieron servicios médicos gratuitos a la población
El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF, llevó a cabo una nueva entrega del Programa Alimentos de Corazón en el ejido Jagüey de Ferniza, beneficiando a 92 hogares de las comunidades Jagüey de Ferniza, Presitas, La Trinidad y Santa Fe de los Linderos, con un total de 368 despensas.
El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la actividad, que forma parte de una estrategia para apoyar a 3 mil 500 familias rurales a lo largo del año.
“Queremos que sepan que en el Gobierno Municipal tienen aliados y amigos, que siempre estamos al pendiente de nuestra gente del campo y que vamos a seguir trabajando para traerles beneficios”, afirmó el Edil.
En esta ocasión, la entrega estuvo acompañada por la unidad de atención médica Amor en Movimiento, que ofreció consultas odontológicas, audiometrías y optometrías, así como la entrega gratuita de aparatos auditivos y lentes a quienes lo requirieron.
López Naranjo destacó que la unidad médica recorre colonias, escuelas y ejidos de la zona urbana y rural para acercar servicios esenciales a la población. “Gracias al apoyo de nuestro alcalde Javier Díaz estamos presentes aquí con ustedes para traerles estos apoyos y así vamos a seguir para lo que ustedes necesiten”, expresó.
La beneficiaria María de Jesús Montoya Márquez agradeció el respaldo institucional: “Con estos apoyos nos sentimos escuchados y respaldados; este programa es muy importante para nosotros”.
La presidenta honoraria del DIF adelantó que la tercera entrega del año se realizará en noviembre. En el evento participaron el director general del DIF, Roberto Cárdenas Zavala; el subdirector de Desarrollo Rural, José Luis Padilla; el coordinador de Mejora Coahuila en el área rural, Refugio Rodríguez; comisariados ejidales y decenas de beneficiarios.