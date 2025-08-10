Llegan apoyo alimentario y atención médica a comunidades rurales de Saltillo

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Llegan apoyo alimentario y atención médica a comunidades rurales de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo encabezaron la entrega del Programa Alimentos de Corazón en Jagüey de Ferniza. FOTO: CORTESÍA

La segunda entrega anual del Programa Alimentos de Corazón benefició a 92 hogares de cuatro ejidos; también se ofrecieron servicios médicos gratuitos a la población

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF, llevó a cabo una nueva entrega del Programa Alimentos de Corazón en el ejido Jagüey de Ferniza, beneficiando a 92 hogares de las comunidades Jagüey de Ferniza, Presitas, La Trinidad y Santa Fe de los Linderos, con un total de 368 despensas.

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la actividad, que forma parte de una estrategia para apoyar a 3 mil 500 familias rurales a lo largo del año.

$!Habitantes de 4 comunidades rurales recibieron un total de 368 despensas como parte de la segunda entrega anual del programa.
Habitantes de 4 comunidades rurales recibieron un total de 368 despensas como parte de la segunda entrega anual del programa. FOTO: CORTESÍA

“Queremos que sepan que en el Gobierno Municipal tienen aliados y amigos, que siempre estamos al pendiente de nuestra gente del campo y que vamos a seguir trabajando para traerles beneficios”, afirmó el Edil.

En esta ocasión, la entrega estuvo acompañada por la unidad de atención médica Amor en Movimiento, que ofreció consultas odontológicas, audiometrías y optometrías, así como la entrega gratuita de aparatos auditivos y lentes a quienes lo requirieron.

$!Es la segunda entrega que el programa Alimentos de Corazón lleva a cabo en el área rural de Saltillo.
Es la segunda entrega que el programa Alimentos de Corazón lleva a cabo en el área rural de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

López Naranjo destacó que la unidad médica recorre colonias, escuelas y ejidos de la zona urbana y rural para acercar servicios esenciales a la población. “Gracias al apoyo de nuestro alcalde Javier Díaz estamos presentes aquí con ustedes para traerles estos apoyos y así vamos a seguir para lo que ustedes necesiten”, expresó.

La beneficiaria María de Jesús Montoya Márquez agradeció el respaldo institucional: “Con estos apoyos nos sentimos escuchados y respaldados; este programa es muy importante para nosotros”.

$!La unidad médica “Amor en Movimiento” ofreció consultas y entregó aparatos auditivos y lentes de manera gratuita.
La unidad médica “Amor en Movimiento” ofreció consultas y entregó aparatos auditivos y lentes de manera gratuita. FOTO: CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF adelantó que la tercera entrega del año se realizará en noviembre. En el evento participaron el director general del DIF, Roberto Cárdenas Zavala; el subdirector de Desarrollo Rural, José Luis Padilla; el coordinador de Mejora Coahuila en el área rural, Refugio Rodríguez; comisariados ejidales y decenas de beneficiarios.

Temas


Despensas
DIF Saltillo

Localizaciones


Saltillo

