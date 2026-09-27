Lleva Luly López los Espacios DIF de Saltillo al escenario nacional

Llevar los servicios del DIF directamente a las colonias para atender a familias que enfrentan dificultades para trasladarse hasta las oficinas fue el objetivo con el que surgió el programa Espacios DIF, proyecto que Luly López Naranjo presentó durante la VIII Sesión Plenaria de la Red de DIF Municipales que se llevó a cabo en Oaxaca. La presidenta honoraria del DIF Saltillo participó en el panel de Experiencias Exitosas, donde compartió con representantes de otros municipios las acciones implementadas mediante este programa, que ofrece atención médica, orientación psicológica y medicamentos gratuitos en distintos sectores de la ciudad.

López Naranjo explicó que la estrategia surgió al inicio de la administración con la intención de acercar los servicios a las personas que no podían acudir a las oficinas del DIF. Para determinar las zonas donde era necesario instalar estos espacios se trabajó junto con el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), utilizando estadísticas, estudios y mapas relacionados con vulnerabilidad social. La infraestructura de los Centros Comunitarios Municipales también permitió ampliar la cobertura. De los 36 centros existentes en Saltillo, 20 fueron aprovechados para acercar los servicios del DIF. Actualmente funcionan además cuatro Espacios DIF con infraestructura propia en las colonias Tierra y Libertad, Hidalgo, Urdiñola y Satélite Sur.

CASI 7 MIL ATENCIONES MÉDICAS De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, el programa acumula 6 mil 919 atenciones médicas, además de mil 692 orientaciones psicológicas y la entrega de 3 mil 126 medicamentos. Para ampliar los servicios, el DIF Saltillo estableció alianzas con universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Uno de los acuerdos involucra a 23 universidades de Saltillo, cuyos estudiantes de Psicología y pasantes de Medicina participan en las actividades de los Espacios DIF. También se incorporó Farmacias del Ahorro, que realiza donaciones mensuales de medicamentos del cuadro básico para apoyar la atención de las familias. La red de atención también crecerá con la construcción de un quinto Espacio DIF al oriente de Saltillo, proyecto que surgió a partir de una petición ciudadana realizada mediante Participa Saltillo.

El programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, permite que los habitantes propongan proyectos que consideran prioritarios para sus colonias. Durante su participación, López Naranjo destacó la importancia de intercambiar experiencias entre los sistemas DIF municipales y manifestó su disposición para compartir información que permita que el modelo de Espacios DIF pueda ser replicado en otros municipios.