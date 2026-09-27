Lleva Luly López los Espacios DIF de Saltillo al escenario nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Lleva Luly López los Espacios DIF de Saltillo al escenario nacional
    Luly López Naranjo presentó el programa Espacios DIF durante la VIII Sesión Plenaria de la Red de DIF Municipales. CORTESÍA

El programa presentado por Luly López Naranjo en la Red de DIF Municipales ha brindado atención médica, psicológica y medicamentos gratuitos

Llevar los servicios del DIF directamente a las colonias para atender a familias que enfrentan dificultades para trasladarse hasta las oficinas fue el objetivo con el que surgió el programa Espacios DIF, proyecto que Luly López Naranjo presentó durante la VIII Sesión Plenaria de la Red de DIF Municipales que se llevó a cabo en Oaxaca.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo participó en el panel de Experiencias Exitosas, donde compartió con representantes de otros municipios las acciones implementadas mediante este programa, que ofrece atención médica, orientación psicológica y medicamentos gratuitos en distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rodeo-saltillo-ya-tiene-cancion-oficial-manolo-jimenez-la-comparte-en-redes-ND23754678
$!Luly López Naranjo destacó ante representantes de otros municipios la experiencia de Saltillo para llevar servicios del DIF directamente a las colonias.
Luly López Naranjo destacó ante representantes de otros municipios la experiencia de Saltillo para llevar servicios del DIF directamente a las colonias. CORTESÍA

López Naranjo explicó que la estrategia surgió al inicio de la administración con la intención de acercar los servicios a las personas que no podían acudir a las oficinas del DIF.

Para determinar las zonas donde era necesario instalar estos espacios se trabajó junto con el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), utilizando estadísticas, estudios y mapas relacionados con vulnerabilidad social.

La infraestructura de los Centros Comunitarios Municipales también permitió ampliar la cobertura. De los 36 centros existentes en Saltillo, 20 fueron aprovechados para acercar los servicios del DIF.

Actualmente funcionan además cuatro Espacios DIF con infraestructura propia en las colonias Tierra y Libertad, Hidalgo, Urdiñola y Satélite Sur.

$!El programa aprovecha la infraestructura de los Centros Comunitarios para acercar servicios de salud y atención psicológica a las familias.
El programa aprovecha la infraestructura de los Centros Comunitarios para acercar servicios de salud y atención psicológica a las familias. CORTESÍA

CASI 7 MIL ATENCIONES MÉDICAS

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, el programa acumula 6 mil 919 atenciones médicas, además de mil 692 orientaciones psicológicas y la entrega de 3 mil 126 medicamentos.

Para ampliar los servicios, el DIF Saltillo estableció alianzas con universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los acuerdos involucra a 23 universidades de Saltillo, cuyos estudiantes de Psicología y pasantes de Medicina participan en las actividades de los Espacios DIF.

También se incorporó Farmacias del Ahorro, que realiza donaciones mensuales de medicamentos del cuadro básico para apoyar la atención de las familias.

La red de atención también crecerá con la construcción de un quinto Espacio DIF al oriente de Saltillo, proyecto que surgió a partir de una petición ciudadana realizada mediante Participa Saltillo.

$!Universidades, empresas y sociedad civil participan mediante alianzas y donaciones para fortalecer los Espacios DIF.
Universidades, empresas y sociedad civil participan mediante alianzas y donaciones para fortalecer los Espacios DIF. CORTESÍA

El programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, permite que los habitantes propongan proyectos que consideran prioritarios para sus colonias.

Durante su participación, López Naranjo destacó la importancia de intercambiar experiencias entre los sistemas DIF municipales y manifestó su disposición para compartir información que permita que el modelo de Espacios DIF pueda ser replicado en otros municipios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


DIF
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo

Basura y ruido: Cuestionan ingreso de alimentos al Teatro de la Ciudad de Saltillo
true

POLITICÓN: Todo está muy raro en la adjudicación de AHMSA... ¿Ancira está detrás?
Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila

Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila
Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y controlar el peso, enfrentan nuevas demandas en Estados Unidos por casos de pérdida repentina de visión.

Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
La certificación de INTRA impartida en la Facultad de Trabajo Social, tiene valor curricular.

Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio
Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos

Saltillo, la ciudad del “ya merito”: fracasos, futuros perdidos, frustraciones y mitos
Jugadores de Lobos compartieron la celebración con la afición tras conseguir su primera victoria de la campaña.

¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ
Arrieros del México decimonónico

El precio de moverse: de los caballos mulas y burros de 1814 a los automóviles de hoy