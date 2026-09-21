Llevan cadetes de Policía actividades recreativas a asilo El Buen Samaritano de Saltillo

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    Llevan cadetes de Policía actividades recreativas a asilo El Buen Samaritano de Saltillo
    Los cadetes e instructores entregaron obsequios a las personas adultas mayores. CORTESÍA

Los futuros policías convivieron con personas adultas mayores durante una jornada recreativa

Como parte de su formación en proximidad social, cadetes y personal de la Academia de Policía de Saltillo visitaron el Asilo El Buen Samaritano, donde convivieron con las personas adultas mayores que residen en el lugar.

Durante la jornada, los cadetes e instructores entregaron obsequios y participaron en actividades recreativas, entre ellas juegos de lotería. También conversaron con los residentes y escucharon algunas de sus experiencias.

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Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Policía de Saltillo, señaló que este tipo de actividades forman parte del modelo de proximidad social que se impulsa desde la corporación.

Explicó que durante su formación, las y los cadetes deben conocer las necesidades de distintos sectores de la población y desarrollar habilidades para mantener un trato cercano y respetuoso con la ciudadanía.

La funcionaria indicó que la proximidad social busca fortalecer la relación entre los elementos de seguridad y la comunidad, mediante actividades que promuevan valores como respeto, empatía, solidaridad y vocación de servicio.

$!Durante la visita se realizaron actividades como juegos de lotería y conversaciones con los residentes.
Durante la visita se realizaron actividades como juegos de lotería y conversaciones con los residentes. CORTESÍA

“La Academia de Policía suma este tipo de actividades a la preparación académica, física y operativa de sus cadetes, para que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor con profesionalismo y proximidad social”, señaló.

Estrada Hernández agregó que mantener contacto con distintos grupos de la población permite a los futuros policías conocer otras realidades y reforzar la importancia de trabajar de manera conjunta con la ciudadanía en temas de seguridad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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