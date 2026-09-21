Llevan cadetes de Policía actividades recreativas a asilo El Buen Samaritano de Saltillo

Como parte de su formación en proximidad social, cadetes y personal de la Academia de Policía de Saltillo visitaron el Asilo El Buen Samaritano, donde convivieron con las personas adultas mayores que residen en el lugar. Durante la jornada, los cadetes e instructores entregaron obsequios y participaron en actividades recreativas, entre ellas juegos de lotería. También conversaron con los residentes y escucharon algunas de sus experiencias.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Policía de Saltillo, señaló que este tipo de actividades forman parte del modelo de proximidad social que se impulsa desde la corporación. Explicó que durante su formación, las y los cadetes deben conocer las necesidades de distintos sectores de la población y desarrollar habilidades para mantener un trato cercano y respetuoso con la ciudadanía. La funcionaria indicó que la proximidad social busca fortalecer la relación entre los elementos de seguridad y la comunidad, mediante actividades que promuevan valores como respeto, empatía, solidaridad y vocación de servicio.

“La Academia de Policía suma este tipo de actividades a la preparación académica, física y operativa de sus cadetes, para que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor con profesionalismo y proximidad social”, señaló. Estrada Hernández agregó que mantener contacto con distintos grupos de la población permite a los futuros policías conocer otras realidades y reforzar la importancia de trabajar de manera conjunta con la ciudadanía en temas de seguridad.