En Saltillo, programa ‘Cancha por cancha’ logra reducir peleas entre pandillas
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El alcalde Javier Díaz destacó que el programa ha unido a jóvenes de distintos sectores y que las peleas de fin de semana disminuyeron considerablemente
El programa deportivo “Calle por cancha” ha generado un impacto positivo en diversos sectores de Saltillo, logrando la integración de jóvenes de distintas colonias y previniendo conflictos en la comunidad, informó el alcalde Javier Díaz González.
El edil destacó que la estrategia ha permitido construir un ambiente de convivencia pacífica en zonas donde antes existían rivalidades. “Este programa ha tenido mucho beneficio: la integración que han tenido los chavos, que eran rivales de diferentes colonias, de diferentes sectores, ya en el tema del deporte se ha generado una comunidad muy diferente a la que tenían anteriormente”, señaló.
Díaz González explicó que la iniciativa no solo abarca el ámbito deportivo, sino que se ha complementado con actividades culturales que promueven el desarrollo personal de los participantes. “Creo que a través de la cultura y el deporte nos está ayudando a generar una mejor comunidad y a prevenir algún tema de incidente”, afirmó.
Respecto a la incidencia delictiva, el presidente municipal confirmó que se ha registrado una disminución significativa en los reportes durante los fines de semana. “Ha ayudado bastante. Los fines de semana teníamos hace algunos meses un incremento de peleas, de riñas entre pandillas, y con este programa se nos ha disminuido considerablemente”, puntualizó.
El munícipe adelantó que se continuará evaluando el comportamiento de estos indicadores en las reuniones de seguridad para consolidar las acciones de prevención en la ciudad.