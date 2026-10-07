En Saltillo, programa ‘Cancha por cancha’ logra reducir peleas entre pandillas

El programa deportivo “Calle por cancha” ha generado un impacto positivo en diversos sectores de Saltillo, logrando la integración de jóvenes de distintas colonias y previniendo conflictos en la comunidad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que la estrategia ha permitido construir un ambiente de convivencia pacífica en zonas donde antes existían rivalidades. “Este programa ha tenido mucho beneficio: la integración que han tenido los chavos, que eran rivales de diferentes colonias, de diferentes sectores, ya en el tema del deporte se ha generado una comunidad muy diferente a la que tenían anteriormente”, señaló.