En Saltillo, programa ‘Cancha por cancha’ logra reducir peleas entre pandillas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, programa ‘Cancha por cancha’ logra reducir peleas entre pandillas
    Jóvenes de distintas colonias de Saltillo durante una de las jornadas del programa “Calle por cancha”, que busca integrarlos a través del deporte. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que el programa ha unido a jóvenes de distintos sectores y que las peleas de fin de semana disminuyeron considerablemente

El programa deportivo “Calle por cancha” ha generado un impacto positivo en diversos sectores de Saltillo, logrando la integración de jóvenes de distintas colonias y previniendo conflictos en la comunidad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil destacó que la estrategia ha permitido construir un ambiente de convivencia pacífica en zonas donde antes existían rivalidades. “Este programa ha tenido mucho beneficio: la integración que han tenido los chavos, que eran rivales de diferentes colonias, de diferentes sectores, ya en el tema del deporte se ha generado una comunidad muy diferente a la que tenían anteriormente”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exigen-justicia-para-hijas-de-mujer-sobreviviente-de-tentativa-de-feminicidio-protestan-en-saltillo-por-violencia-de-genero-MA23981519

Díaz González explicó que la iniciativa no solo abarca el ámbito deportivo, sino que se ha complementado con actividades culturales que promueven el desarrollo personal de los participantes. “Creo que a través de la cultura y el deporte nos está ayudando a generar una mejor comunidad y a prevenir algún tema de incidente”, afirmó.

$!El programa combina actividades deportivas y culturales para prevenir conflictos entre sectores de la ciudad.
El programa combina actividades deportivas y culturales para prevenir conflictos entre sectores de la ciudad. CORTESÍA

Respecto a la incidencia delictiva, el presidente municipal confirmó que se ha registrado una disminución significativa en los reportes durante los fines de semana. “Ha ayudado bastante. Los fines de semana teníamos hace algunos meses un incremento de peleas, de riñas entre pandillas, y con este programa se nos ha disminuido considerablemente”, puntualizó.

El munícipe adelantó que se continuará evaluando el comportamiento de estos indicadores en las reuniones de seguridad para consolidar las acciones de prevención en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Futbol
Juventud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
true

Región Sureste: Lluvias atípicas, una oportunidad para actuar
true

POLITICÓN: Cecilia Guadiana no se baja de la gubernatura por Coahuila, sólo evita subirse tres años antes
Durante el fin de semana pasado, Saltillo recibió lluvias equivalentes a dos meses en promedio.

Saltillo: Súper Niño recarga pozos en un fin de semana lluvioso
Según su relato, durante la agresión fue amenazada de muerte, por lo que pensó que los atacantes podrían asesinarla.

‘Yo sí pensé que me iban a matar’: sexta víctima narra ataque previo a la tragedia en secundaria de Torreón
La posible conversación entre Trump y Putin se produce además en un contexto marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por una próxima decisión de Washington sobre nuevas medidas económicas contra Moscú.

Trump afirma que tiene programada una llamada con Putin para discutir sobre el caso de peste neumónica en Rusia
Kenia confirmó su primer caso de ébola y la primera muerte por la enfermedad en el país.

Kenia confirma su primer caso de ébola importado del Congo; refuerza su red hospitalaria
Ana Sofía Durán Quiroz conquistó la medalla de plata en el Kids World Open Taekwondo Championships 2026.

Saltillense Ana Sofía Durán es subcampeona de taekwondo en Colombia