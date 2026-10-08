Lleva Saltillo torneo Calle por Cancha a jóvenes del sector oriente

Con la participación de agrupaciones juveniles de distintas colonias, el torneo de futbol Calle por Cancha llegó al sector oriente de Saltillo, como parte de las acciones municipales para fortalecer la prevención del delito, la convivencia y la proximidad social. Impulsado por el alcalde Javier Díaz González y organizado a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el programa reúne a 40 agrupaciones juveniles populares de diferentes sectores de la ciudad.

El edil destacó que esta iniciativa busca generar espacios de convivencia para las juventudes y fortalecer la relación entre los participantes y los elementos de la Policía Municipal. “Iniciamos al poniente de la ciudad, en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, donde quedaron campeones y subcampeones los Rieleros de la Antonio Cárdenas y Puchos del Bosque, respectivamente, y seguiremos llevando el torneo a todos los sectores para concluir con el Campeón de Campeones”, señaló.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la jornada correspondiente al sector oriente se realizó en las instalaciones del Parque Nogales. En esta etapa participaron los equipos Warriors, Dinastía y Los 25, de la colonia Mirasierra; UGMS y Crazzys, de la Zaragoza; Perrones y Maras, de Loma Blanca; Pitufos, de la Centenario, y Guayabos, de la Morelos.

Durante los encuentros se promovió un ambiente de convivencia y diversión, con el propósito de reducir las tensiones entre agrupaciones juveniles y fortalecer la confianza con la Policía de Saltillo. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará llevando el torneo Calle por Cancha a otros sectores de la ciudad. Los equipos ganadores recibirán premios y posteriormente competirán por el título de Campeón de Campeones.

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