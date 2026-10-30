Llevan danza aérea y fuego nocturno a la Alameda Zaragoza, en Saltillo, por el Festival Ánimas del Desierto

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Saltillo
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    Llevan danza aérea y fuego nocturno a la Alameda Zaragoza, en Saltillo, por el Festival Ánimas del Desierto
    Continúa la fiesta cultural en distintos espacios de Saltillo. CORTESÍA

El Festival Ánimas del Desierto 2026 reúne actividades artísticas, culturales e históricas en distintos puntos de la ciudad

La Alameda Zaragoza se convirtió en uno de los principales escenarios del Festival Ánimas del Desierto 2026, con espectáculos circenses, presentaciones de danza y actividades culturales que reunieron a familias saltillenses en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

Bajo la coordinación de César Delgado, “Bola”, se presentó “Fuego nocturno”, un espectáculo circense que cautivó a los asistentes en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, donde también se desarrolló el festival “Chumbala cachumbala”, a cargo de la Academia de Baile Pasos Firmes, con muestras de danza aérea y baile moderno.

Festival Ánimas del Desierto 2026 llena de arte y tradición las calles de Saltillo

Como parte de la programación, los recorridos históricos continuaron en Casa Purcell, donde personas de distintas edades conocieron parte de la historia de este emblemático inmueble, ubicado sobre la calle Hidalgo.

Las actividades también incluyeron la conferencia “La verdad detrás de lo paranormal”, impartida por Osiel Ochoa en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, así como “La noche de las ánimas, leyendas tradicionales de Saltillo”, presentada por Mario Villanueva en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.

$!Reúnen danza, historia y misterio en festejos por el Día de Muertos.
Reúnen danza, historia y misterio en festejos por el Día de Muertos. CORTESÍA

Por otra parte, el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por RUMA Arte y Comunidad, mantiene actividades y una importante afluencia de visitantes en distintos espacios del Centro Histórico, entre ellos Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el patio del antiguo ICOCULT.

A esta oferta cultural se suma la exposición de Calaveras Saraperas, que permanece disponible en Paseo Capital, Plaza de Armas, Paseo Villalta y Parque Centro.

El Festival Ánimas del Desierto 2026 es impulsado por el alcalde Javier Díaz González y reúne actividades artísticas, culturales e históricas en distintos puntos de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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