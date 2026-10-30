Llevan danza aérea y fuego nocturno a la Alameda Zaragoza, en Saltillo, por el Festival Ánimas del Desierto

La Alameda Zaragoza se convirtió en uno de los principales escenarios del Festival Ánimas del Desierto 2026, con espectáculos circenses, presentaciones de danza y actividades culturales que reunieron a familias saltillenses en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos. Bajo la coordinación de César Delgado, “Bola”, se presentó “Fuego nocturno”, un espectáculo circense que cautivó a los asistentes en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, donde también se desarrolló el festival “Chumbala cachumbala”, a cargo de la Academia de Baile Pasos Firmes, con muestras de danza aérea y baile moderno.

Como parte de la programación, los recorridos históricos continuaron en Casa Purcell, donde personas de distintas edades conocieron parte de la historia de este emblemático inmueble, ubicado sobre la calle Hidalgo. Las actividades también incluyeron la conferencia “La verdad detrás de lo paranormal”, impartida por Osiel Ochoa en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, así como “La noche de las ánimas, leyendas tradicionales de Saltillo”, presentada por Mario Villanueva en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Por otra parte, el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por RUMA Arte y Comunidad, mantiene actividades y una importante afluencia de visitantes en distintos espacios del Centro Histórico, entre ellos Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y el patio del antiguo ICOCULT. A esta oferta cultural se suma la exposición de Calaveras Saraperas, que permanece disponible en Paseo Capital, Plaza de Armas, Paseo Villalta y Parque Centro. El Festival Ánimas del Desierto 2026 es impulsado por el alcalde Javier Díaz González y reúne actividades artísticas, culturales e históricas en distintos puntos de Saltillo.

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