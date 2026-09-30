Lluvia lo hace derrapar en la carretera 57; una mujer resulta lesionada

El percance habría ocurrido debido a las condiciones del pavimento, que se encontraba mojado por la lluvia registrada en algunos sectores de la carretera.

Debido al pavimento mojado y al exceso de velocidad, un accidente vial se registró en el kilómetro 1 de la carretera Federal 57, en el tramo Carbonera-Ojo Caliente, luego de que el conductor de un Nissan Versa perdiera el control y se impactara contra la barrera de contención.

El automovilista circulaba por este tramo con dirección a las curvas de Los Chorros, rumbo a Matehuala, cuando perdió el control de la unidad y terminó golpeando la barrera de contención. El vehículo rebotó hacia el otro extremo de la carretera y resultó con diversos daños.

Tras el reporte del accidente, personal de Capufe, así como elementos de la Guardia Nacional, acudieron al lugar para brindar atención y realizar las labores correspondientes.

Una mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada y fue trasladada por personal de Capufe a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

El conductor permaneció en el sitio mientras esperaba la llegada de su compañía aseguradora, que se haría cargo de los daños ocasionados por el accidente.

Ante la presencia de lluvia, algunos automovilistas redujeron la velocidad y tomaron precauciones para continuar su recorrido.