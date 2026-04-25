Lo atropella su propia camioneta en pleno Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Lo atropella su propia camioneta en pleno Centro de Saltillo
    La camioneta Pontiac Montana presentó una falla mecánica sobre la calle Allende y comenzó a desplazarse en reversa sin control. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre fue embestido por su propia camioneta cuando intentaba empujarla tras una falla mecánica

Una falla mecánica estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde de este sábado, luego de que un automovilista fuera atropellado por su propia camioneta cuando intentaba ponerla nuevamente en marcha en calles de la Zona Centro de Saltillo.

El percance se registró cerca de las 15:00 horas sobre la calle Allende, metros antes de llegar al cruce con Lerdo de Tejada, por donde circulaba Juan “N”, de 50 años de edad, en compañía de su esposa e hijos a bordo de una camioneta Pontiac Montana.

$!Juan terminó sobre el pavimento luego de ser alcanzado por su propia camioneta cuando intentaba empujarla en la Zona Centro.
Juan terminó sobre el pavimento luego de ser alcanzado por su propia camioneta cuando intentaba empujarla en la Zona Centro. ULISES MARTÍNEZ
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De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presentó una falla repentina y dejó de avanzar, por lo que el conductor descendió del vehículo con la intención de empujarlo; sin embargo, el peso de la camioneta lo venció y ésta comenzó a desplazarse en reversa sin control.

En cuestión de segundos, Juan fue alcanzado por su propia unidad, que lo derribó y lo dejó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras la camioneta continuó su trayectoria hasta terminar impactada contra la cortina metálica de un comercio del sector, donde por fortuna no se reportaron daños de consideración.

Dentro del vehículo permanecían su esposa e hijos, quienes resultaron ilesos pese al susto generado por el inesperado accidente.

Personas que presenciaron la escena solicitaron apoyo mediante el sistema de emergencias, arribando al lugar paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes brindaron una primera valoración al lesionado.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron al conductor lesionado y lo trasladaron a un hospital para una valoración más detallada.
Paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron al conductor lesionado y lo trasladaron a un hospital para una valoración más detallada. ULISES MARTÍNEZ

El hombre presentaba dolor principalmente en ambas rodillas, por lo que fue trasladado a un hospital para descartar lesiones internas o fracturas derivadas del golpe.

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, abanderar el área y coordinar las maniobras necesarias para retirar la camioneta con apoyo de una grúa.

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