Lo chocan, persigue a quien lo impacta y termina ocasionando aparatoso percance vehicular en el Centro de Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Nissan terminó derribando una luminaria e impactándose contra un automóvil de la marca MG, tras perder el control del volante mientras perseguía un automóvil que lo había chocado, esto en la zona centro de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Ladrones dejan sin pantalones a comerciante de Parras de la Fuente

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas, cuando autoridades indicaron que el conductor del vehículo Nissan Versa transitaba sobre la calle Ignacio Allende con dirección de norte a sur. Al pasar el semáforo ubicado en el cruce con la calle Ramón Corona, presuntamente, el conductor de un vehículo sedán color rojo, al pasarse el semáforo, lo impactó en un costado, proyectándolo hacia su lado izquierdo. El responsable huyó del sitio rumbo al sur, por lo que el afectado inició una persecución. Lamentablemente, sobre la intersección con la calle Juan N. Álvarez, debido al daño que presentaba en su costado, perdió el control del volante, lo que provocó que se subiera a la banqueta, derribando una luminaria y colisionando posteriormente contra la parte trasera de un automóvil de la marca MG que transitaba en la misma dirección.