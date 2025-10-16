Ladrones dejan sin pantalones a comerciante de Parras de la Fuente

La noche del martes, una tienda de ropa de mezclilla en Parras de la Fuente, Coahuila, fue víctima de un robo, cuyos detalles ya son investigados por las autoridades locales.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del negocio, los ladrones sustrajeron montones de pantalones y camisas, cargándolos en un vehículo que los esperaba fuera de la tienda.

Se estima que fueron más de 190 prendas, tanto de dama como de caballero, las que fueron sustraídas de la tienda Baru, ubicada sobre la calle 16 de Septiembre. Además de la mercancía, los sujetos se llevaron una cantidad de dinero en efectivo que aún no ha sido cuantificada.

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los responsables, quienes ya fueron reportados ante la Fiscalía, que se encargará de dar seguimiento al caso y realizar las investigaciones correspondientes.