Ladrones dejan sin pantalones a comerciante de Parras de la Fuente

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Ladrones dejan sin pantalones a comerciante de Parras de la Fuente
    Cámaras de seguridad de la tienda Baru captaron el momento en que los ladrones cargaban pantalones y camisas en un vehículo, en un robo que aún es investigado. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Los maleantes sustrajeron más de 190 prendas de la tienda de nombre Baru

La noche del martes, una tienda de ropa de mezclilla en Parras de la Fuente, Coahuila, fue víctima de un robo, cuyos detalles ya son investigados por las autoridades locales.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del negocio, los ladrones sustrajeron montones de pantalones y camisas, cargándolos en un vehículo que los esperaba fuera de la tienda.

Se estima que fueron más de 190 prendas, tanto de dama como de caballero, las que fueron sustraídas de la tienda Baru, ubicada sobre la calle 16 de Septiembre. Además de la mercancía, los sujetos se llevaron una cantidad de dinero en efectivo que aún no ha sido cuantificada.

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los responsables, quienes ya fueron reportados ante la Fiscalía, que se encargará de dar seguimiento al caso y realizar las investigaciones correspondientes.

A pesar de que el establecimiento se encuentra en una avenida transitada de la colonia, no se han reportado testigos presenciales del robo.

La tarde del miércoles, elementos de la Policía Municipal, peritos y representantes de la Fiscalía acudieron al lugar para recabar datos, levantar evidencias y abrir una carpeta de investigación sobre el delito.

