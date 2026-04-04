Lo detienen por agredir a su ex esposa en plaza comercial de Saltillo

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Saltillo
/ 4 abril 2026
    Lo detienen por agredir a su ex esposa en plaza comercial de Saltillo
    El agresor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

La mujer acudió a entregar a su hijo para una convivencia, pero una discusión por el tema de la pensión derivó en la agresión

En Saltillo, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal y cadetes de la corporación, luego de ser señalado por agredir a su ex esposa en una plaza comercial al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en Sendero Sur, a donde la mujer acudió para entregar a su hijo y permitir la convivencia con el padre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-provoca-choque-multiple-y-vuelca-en-la-vista-hermosa-EI19776772

De acuerdo con la información, en ese momento la mujer le reclamó al hombre por el tema de la pensión alimenticia, lo que derivó en una discusión.

Presuntamente, el sujeto comenzó a golpearla, lo que provocó la intervención de personas que se encontraban en el lugar y solicitaron apoyo a las autoridades.

$!Policías municipales acudieron al centro comercial tras recibir el reporte.
Policías municipales acudieron al centro comercial tras recibir el reporte. ULISES MARTÍNEZ

Tras recibir el señalamiento, los elementos de seguridad procedieron a la detención de Saúl, de 28 años, como presunto responsable de la agresión.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación legal.

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